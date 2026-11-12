José Ferreira Neto, mas pode chamar de craque. É assim desde 1983, mais especificamente desde a edição 694 de PLACAR, na qual um jovem repórter Fabio Rocco Sormani perfilou um ainda mais moço prodígio do Guarani.

“Um craque de 16 anos”, era a chamada da matéria sobre o garoto de Santo Antônio de Posse (SP), destaque da seleção brasileira medalhista de prata no Pan-Americano de Caracas, na Venezuela.

“Com a camisa amarela de número 14 da Seleção Brasileira de Amadores, ele foi o terror das zagas adversárias, sempre trabalhando com o pé esquerdo, com seus rushes infernais, passes precisos e chutes certeiros”, escreveu Sormani, comentarista do programa Debate Placar, que ficou tão feliz quanto Neto ao relembrar esta relíquia de nosso acervo.

Capa de PLACAR algumas vezes como o xodó da Fiel, o ídolo do Corinthians retomou seu espaço agora como uma estrela da comunicação. Neto é a atração principal da PLACAR de novembro de 2026.

A edição 1541 está disponível em versão digital para nossos assinantes, no site e no app. A edição impressa está à venda em nossa loja no Mercado Livre e chega às bancas de todo o país a partir de sábado, 14.

O blog #TBT reproduz, abaixo, o primeiro grande perfil de Neto em nossas páginas.

Um craque de 16 anos

Ele foi a maior revelação da Seleção Brasileira que voltou do Pan-Americano com apenas uma medalha de prata e desponta como mais uma promessa do nosso futebol.

Por: Fabio Sormani

Se a participação do futebol brasileiro no Pan-Americano de Caracas frustrou a todos, pois perdemos a medalha de ouro para o Uruguai, pelo menos deixou uma esperança para a torcida. Afinal, quem pôde ignorar — ou esquecer — as exibições desinibidas, corajosas e, acima de tudo, cheias de talento com que o meia-armador Neto brindou os telespectadores nas três partidas?

Com a camisa amarela de número 14 da Seleção Brasileira de Amadores, ele foi o terror das zagas adversárias, sempre trabalhando com o pé esquerdo, com seus rushes infernais, passes precisos e chutes certeiros. E, se algum crítico mais exigente acusá-lo de não saber marcar, vale lembrar que fará 17 anos nesta sexta-feira (nasceu a 9/9/1966). Seu futebol, portanto, apesar de já eficiente, encontra-se ainda em fase embrionária.

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Pupo Giménez, seu treinador nos juvenis do Guarani de Campinas, responsável também pela descoberta e formação do meia Jorginho, do Palmeiras e da Seleção Brasileira principal, está atento para essa falha. “Às vezes o Neto fica muito contemplativo dentro de campo”, revela. “Mas ele está consciente disso e a cada jogo que passa se mostra mais combativo.”

Paulista de Santo Antônio da Posse, uma pequena cidade de 13 000 habitantes a 36 km de Campinas, José Ferreira Neto, ironicamente, começou a jogar futebol no dente-de-leite na Ponte Preta, eterna rival do Guarani, em 1978. Mas os responsáveis pelas divisões inferiores do clube não souberam segurar aquele garoto franzino, que era obrigado a viajar duas vezes por semana até Campinas para treinar e jogar. De família pobre — o pai, soldado da Polícia Militar; a mãe, dona-de-casa —, mudou de casa em troca das passagens de ônibus e um par de chuteiras novinhas. Era tudo que vinha reivindicando sem muito sucesso na Ponte Preta.

Criativo e talentoso, o meia-armador Neto ganha só 50 000 cruzeiros no Guarani de Campinas e, por isso, já está exigindo um bom aumento.

Desde então os homens do Brinco de Ouro o tratam com muito carinho. No dia 25 de abril passado, o Guarani perdeu para o Flamengo por 2 x 0, no Maracanã. Depois da partida, seu preparador físico, José Carlos Queirós, procurou o fisicultor do Flamengo, José Roberto Francalacci, para saber como o rubro-negro havia moldado o físico de Zico — que fora para a Gávea, em 1967, com 14 anos, 1,55 m e 37 kg!

Queirós queria aperfeiçoar seus métodos para continuar desenvolvendo Neto — o que já conseguiu com bastante êxito. Ele chegou no clube com apenas 11 anos, 1,20 m e 35 kg! Hoje, está com 1,72 m e pesa 66 kg. “A gente vê que o Neto não vai crescer além disso”, conforma-se Queirós, esquecido de que nem Pelé nem Zico são mais altos. “Mas estamos fazendo um trabalho de musculação para desenvolver sua agilidade, velocidade e arranque.”

Aperfeiçoando mais ainda seu porte físico e seu poder de combatividade, todos no Guarani acreditam que produzirão um novo fenômeno do futebol brasileiro. “O Guarani está com a Serra Pelada na mão”, aposta o volante Éderson.

Ênio Andrade quer que ele marque mais

“Nós o chamamos de Gatão, porque se mostra muito experiente em campo para seus 16 anos”, assegura o calejado zagueiro Darci, ex-Corinthians. O palmeirense Vágner, que no momento forma com Luís Pereira a dupla de zaga mais segura do futebol brasileiro, teve recentemente o dissabor de enfrentar o menino. E acabou sendo expulso de campo por ter dado uma tesoura no adversário. “Entrei lotado na jogada achando que ia ganhá-la”, lembra. “Mas ele, habilidoso, me deixou para trás.”

Impressionado com o futebol de Neto, Vágner ainda aponta: “É abusado, não liga para camisa ou adversário, parte para cima mesmo”.

O técnico do Guarani, o bicampeão brasileiro Ênio Andrade, insiste que Neto tem de se adaptar “à realidade do futebol que eu quero”. Ou seja: “Ele precisa ajudar mais a equipe e não jogar só do meio-campo para frente”. E lembra que Zico só se tornou um dos maiores jogadores do mundo quando entendeu que marcar é muito importante também. O meia Éverton, entretanto, defende o princípio de que não se deve violar as características de um craque. “Acho que o time é que tem que se adaptar ao seu futebol”, sustenta. “Quando eu jogava no São Paulo, nos moldamos ao futebol do Renato.”

Seu problema é a atual má fase do time

A verdade, no entanto, é que o Guarani, que vem apresentando no atual Campeonato Paulista uma de suas piores campanhas dos últimos tempos, está apostando no futebol habilidoso e criativo de Neto para escapar a essa má fase. Isso tem preocupado o psicólogo do clube, João Serapião de Aguiar: “Como ele está no período de sedimentação da personalidade, poderá ver prejudicado o seu desenvolvimento normal”. Em outras palavras: uma grande promessa corre o risco de se queimar.

Mas Neto, com a segurança e determinação dos que querem vencer, nem pensa em tal hipótese e já vai fazendo os seus planos para o futuro: ganhar dinheiro, muito dinheiro, como gosta de frisar sempre. É que ele não se esquece da vida difícil e dos quatro irmãos que ajudam a sustentar com o ínfimo salário de 50 000 cruzeiros mensais que o Guarani lhe paga — o pai recebe pouco mais do soldo da PM.

Quando chegou ao Brinco de Ouro, ele tinha 11 anos, 1,20 m e 35 kg. Hoje, com 1,72 m e 66 kg, ainda precisa de impulsão e arranque.

Por isso, quando há poucos dias leu num jornal de Campinas que o presidente do Guarani, Antônio Tavares Júnior, entendia que com esses 50 000 cruzeiros ele estava muito bem pago pelo seu futebol, Neto limitou-se a rir. E pensou: “Não tenho vínculo algum com o clube — apenas assinei uma ficha de inscrição para o campeonato juvenil. Se não me pagarem no final do ano o que eu acho que realmente valho, vou embora”.

Personalidade forte, incapaz de se intimidar com ameaças, Neto certamente cumpriria seu destino se a diretoria do Guarani não for habilidosa. E Campinas o verá novamente mudar de camisa.