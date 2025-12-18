Saber quanto as estrelas da música, do cinema e do esporte ganham sempre foi um grande fetiche popular. No ano 2000, a revista PLACAR se propôs a elencar os maiores vencimentos do futebol brasileiro. Em contato com clubes, atletas e agentes do mercado, o repórter Fabio Volpe obteve uma estimativa chocante: Romário e Edmundo, ambos do Vasco da Gama, recebiam 450.000 reais mensais.

“O meu não é maior que o seu”, estampava a capa de PLACAR. “450 mil por mês! Ninguém briga tanto, mas ninguém ganha tanto quanto Edmundo e Romário”.

A matéria retratava a evolução do mercado do futebol naquele período. Em 1974, o salário de Pelé, a maior estrela do futebol mundial, no Santos equivalia a 74.000 reais do ano 2000 – seis vezes menos do que Romário e Edmundo. Em valores corrigidos pela inflação, o salário dos vascaínos equivale a pouco mais de 2 milhões de reais em 2025 (valor semelhante ao que recebem hoje Hulk (Atlético-MG), Gabigol (Cruzeiro) e Paulinho (Palmeiras).

O top 5 de 2000 era completado por três veteranos: Raí (São Paulo), Rincón (Santos) e Zinho (Grêmio). Naquela época, o italiano Alessandro Del Piero, da Juventus, ganhava o maior salário do mundo, na casa de R$ 1,5 milhão por mês.

Edmundo e Romário na edição de maio de 2000 de PLACAR

SHOW DO MILHÃO

Clubes e atletas não gostam de abrir o jogo. Mesmo assim, PLACAR apurou os salários dos 50 jogadores mais bem pagos do país. No reino dos cifrões, Romário e Edmundo são os reis. Perto deles, Pelé seria um simples mortal

Por Fabio Volpe

Nos anos 30, começo do profissionalismo, o centroavante corintiano Teleco recebia como recompensa pelos seus gols pares de sapatos de um fanático comerciante alvinegro. Sete décadas depois, o futebol mudou tanto que o também centroavante Romário, pode comprar uma rede de lojas de calçados a cada mês com o que recebe do Vasco. O Baixinho, ao lado de seu desafeto Edmundo, lidera a lista dos 50 jogadores mais bem pagos do Brasil, faturando quase meio milhão de reais por mês. É o que revela o levantamento feito por PLACAR em todo o país.