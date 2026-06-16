A França estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 2 x 0 sobre a boa seleção de Senegal nesta terça, 16, em Nova Jersey-EUA, na abertura do Grupo I. O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, fez o primeiro e o terceiro gols no triunfo por 3 a 1.
Com isso Mbappé superou Giroud como o maior artilheiro da seleção francesa, com 58 gols. Em Copas do Mundo, o atacante marcou seu 14º gol, superando Just Fontaine como o maior goleador da França – e também passando o argentino Lionel Messi entre os maiores artilheiros desde 1930.
Maiores artilheiros da Copa do Mundo (1930-2026)
16 – Klose – Alemanha (24 j) – 0,67
15 – Ronaldo – Brasil (19 j) – 0,79
14 – Gerd Müller – Alemanha (13 j) – 1,08
[14] – Mbappé – França (15 j) – 0,93
13 – Fontaine – França (6 j) – 2,17
13 – Messi – Argentina (26 j) – 0,50
12 – Pelé – Brasil (14 j) – 0,86
11 – Klinsmann – Alemanha (17 j) – 0,65
11 – Kocsis – Hungria (5 j) – 2,20
Maiores artilheiros da seleção francesa (1904-2026):
58 – Mbappé (99 j)
57 – Giroud (137 j)
51 – Henry (123 j)
44 – Griezmann (137 j)
41 – Platini (72 j)
37 – Benzema (97 j)
34 – Trezeguet (71 j)
31 – Fontaine (21 j)
31 – Zidane (107 j)
30 – Papin (54 j)
Deschamps supera Felipão
Já o técnico Didier Deschamps, que disputou a Copa do Mundo de 2014 e que foi campeão em 2018 e vice em 2022 com a seleção francesa, chegou ao seu 20º jogo em Mundiais, subindo na lista dos treinadores com mais partidas, e conquistou sua 15ª vitória, superando Felipão e pulando para o 2º lugar, atrás agora do alemão Helmut Schön, recordista com 16 vitórias.
Técnicos com mais jogos em Copas do Mundo (1930-2026):
25 – Helmut Schön (Alemanha)
23 – Carlos Alberto Parreira (Brasil)
21 – Luiz Felipe Scolari (Brasil)
20 – Zagallo (Brasil)
20 – Bora Milutinovic (Sérvia)
20 – Óscar Tabarez (Uruguai)
[20] – Didier Deschamps (França)
Técnicos com mais vitórias em Copas do Mundo (1930-2026):
16 – Helmut Schön (Alemanha) – 25 jogos
[15] – Didier Deschamps (França) – 20 jogos
14 – Luiz Felipe Scolari (Brasil) – 21 jogos
13 – Zagallo (Brasil) – 20 jogos
12 – Joachim Low (Alemanha) – 17 jogos
10 – Carlos Alberto Parreira (Brasil) – 23 jogos
10 – Óscar Tabarez (Uruguai) – 20 jogos
9 – Enzo Bearzot (Itália) – 18 jogos
9 – Sepp Herberger (Alemanha) – 18 jogos
9 – José Pekerman (Argentina) – 18 jogos
9 – Kazimierz Gorski (Polônia) – 13 jogos