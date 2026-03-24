O atacante Kylian Mbappé precisa de cinco gols na próxima edição do torneio para se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Atualmente, o francês soma 12 gols e persegue o recorde absoluto do alemão Miroslav Klose, que balançou as redes 16 vezes em quatro participações no mundial da FIFA.

O legado de Miroslav Klose no topo da artilharia

Klose consolidou sua posição como o maior goleador da história das Copas durante a edição de 2014, no Brasil. Sua trajetória é marcada pela eficiência e longevidade com a seleção alemã.