O atacante Kylian Mbappé precisa de cinco gols na próxima edição do torneio para se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Atualmente, o francês soma 12 gols e persegue o recorde absoluto do alemão Miroslav Klose, que balançou as redes 16 vezes em quatro participações no mundial da FIFA.
O legado de Miroslav Klose no topo da artilharia
Klose consolidou sua posição como o maior goleador da história das Copas durante a edição de 2014, no Brasil. Sua trajetória é marcada pela eficiência e longevidade com a seleção alemã.
- Miroslav Klose — 16 gols: recordista absoluto e campeão mundial em 2014 pela Alemanha.
- Ronaldo Fenômeno — 15 gols: ídolo da seleção brasileira e recordista entre 2006 e 2014.