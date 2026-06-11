A história da seleção brasileira pode ser contada de muitas maneiras. Pelos cinco títulos mundiais, pelos craques que vestiram a camisa amarela ou pelos momentos que marcaram gerações de torcedores. Também pode ser revisitada por meio das imagens, das manchetes e dos registros que eternizaram cada capítulo da trajetória do Brasil nas Copas do Mundo.

É justamente essa proposta da exposição “Brasil em Todas”, em cartaz no MIS Experience, em São Paulo. A mostra promove uma imersão na participação da seleção brasileira nos Mundiais, reunindo objetos históricos, conteúdos multimídia e experiências interativas que atravessam diferentes épocas do futebol nacional.

Entre os destaques estão peças inéditas do acervo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), incluindo objetos relacionados às campanhas da seleção ao longo das Copas do Mundo.

Segundo Mauro Rizo, educador do MIS Experience, a exposição busca combinar memória e interação para aproximar o público da história da Seleção.

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“Contamos com um acervo inédito vindo da CBF. São convites e pequenas lembranças que a Fifa envia aos países participantes. Além disso, temos experiências interativas, quizzes e um acervo enorme de narrações históricas das Copas do Mundo”, explicou.

Outro ponto de destaque é o espaço dedicado à imprensa esportiva. Fotografias históricas, capas de revistas e registros jornalísticos ajudam a mostrar como a memória da seleção foi construída também fora das quatro linhas.

Nesse contexto, PLACAR ocupa um espaço especial na exposição. Há 56 anos acompanhando o futebol brasileiro, a revista cobre a seleção em Copas do Mundo desde o tri em 1970 e contribuiu para registrar alguns dos momentos mais importantes da história do esporte no país.

Além do acervo histórico, a mostra também exibe um painel especial dedicado ao Guia da Copa de 2026, conectando décadas de cobertura jornalística ao próximo capítulo da trajetória da seleção brasileira.

A experiência ainda conta com espaços voltados à interação do público, incluindo jogos, e áreas dedicadas às históricas transmissões do rádio esportivo brasileiro.

Entre os visitantes presentes na abertura, a expectativa para a Copa já faz parte da experiência. A administradora Daiane Carvalho destacou a conexão emocional que a mostra desperta nos torcedores.

“Estou gostando bastante. A exposição traz muito sobre os títulos que o Brasil conquistou e sobre a história das Copas. Como sou brasileira, a nunca perco a fé”, afirmou.

Serviço: MIS Experience

A exposição “Brasil em Todas” fica em cartaz no MIS Experience até o dia 2 de agosto. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com entrada gratuita às terças-feiras mediante retirada de ingresso na bilheteria.

Saiba mais no site oficial.