O Cruzeiro divulgou, nesta quarta-feira, 29, fotos de seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Em publicação nas redes sociais, o clube informou que o lançamento oficial será no dia 7 de agosto.

Embalados pela frase “somos guiados por uma história gigante e por estrelas que brilham dentro e fora de campo”, o uniforme traz o branco como cor principal. O modelo conta com detalhes em azul e amarelo nas mangas e no ombro.

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A camisa do Cruzeiro adota o escudo do clube fechado, além de uma gola V. Na parte de trás do uniforme, logo abaixo da gola, há um detalhe com as cinco estrelas do Cruzeiro e o mapa do Brasil.

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Fotos do terceiro uniforme do Cruzeiro

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