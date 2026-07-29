As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa
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O Cruzeiro divulgou, nesta quarta-feira, 29, fotos de seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Em publicação nas redes sociais, o clube informou que o lançamento oficial será no dia 7 de agosto.
Embalados pela frase “somos guiados por uma história gigante e por estrelas que brilham dentro e fora de campo”, o uniforme traz o branco como cor principal. O modelo conta com detalhes em azul e amarelo nas mangas e no ombro.
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