O Corinthians está na grande final do primeiro Mundial de Clubes feminino. Nesta quarta-feira, 28, as Brabas do Timão enfrentaram o Gotham FC, dos Estados Unidos, e venceram por 1 a 0 no GTECH Stadium, em Londres. O tento decisivo foi marcado pela camisa 10 e capitã Gabi Zanotti já na reta final do jogo, após segurar a pressão adversária.

Agora na final, o Corinthians enfrentará o Arsenal, que goleou a ASFAR por 6 a 0. A final será disputada no próximo domingo, 1º, no Emirates Stadium, às 15h (de Brasília).

1º tempo: aberto e equilibrado

O Gotham começou melhor a partida, dominando as ações e empurrando o Corinthians para trás. O time brasileiro foi se encontrando na partida, acalmando os ânimos e entrou no jogo com uma forte marcação no meio-campo, equilibrando as ações.

Mais confortáveis em campo, as Brabas passaram então a atacar – quase sempre concentradas na lateral direita. Em duas ocasiões, Gi Fernandes foi crucial – acionando Jaque em cruzamento que terminou com finalização de Belén Aquino, e quando Jaque tentou a jogada individual e foi travada na finalização.

A falta de criação do Gotham no setor ofensivo prejudicou o time, que viu as melhores chances ainda em erros de saída de bola do próprio Corinthians. Ainda assim, as duas equipes foram para o intervalo com o marcador zerado.

2º tempo: domínio estadunidense

A etapa final começou diferente para o Corinthians, que se organizou defensivamente e viu o Gotham dominar o jogo. As estadunidenses alugaram o campo de ataque e passaram todo o tempo forçando o gol, mas com dificuldades em finalizar.

Enquanto isso, o Corinthians poucas vezes passou o meio de campo. A melhor oportunidade até os 30 minutos foi de Duda Sampaio, em desarme e finalização de muito longe que pegou Berger de surpresa, de cobertura, mas viajou para fora.

Gabi Zanotti e o lance decisivo

Aos 37 minutos, o Corinthians conseguiu puxar o primeiro contra-ataque. Pela direita, Ivana Fuso desceu e ganhou da marcação. A bola foi descendo até a esquerda, na Tamires. A jogadora cruzou e foi parar com Gabi Zanotti na grande área. A camisa 10 e capitã do Corinthians dominou e chutou. A goleira Berger aceitou e as Brabas venceram.