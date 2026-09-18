O Corinthians anunciou o lançamento de sua camisa III, nesta sexta-feira, 18. Na cor azul, a peça faz homenagem ao uniforme utilizado por Tobias, goleiro do clube durante o episódio da “invasão corinthiana”.

Em 1976, mais de 75 mil corinthianos invadiram as arquibancadas do Maracanã para acompanhar as semifinais do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Dentro de campo, Tobias teve uma atuação de gala e ajudou a segurar o empate em 1 a 1.

Com o empate, a partida foi para os pênaltis. O goleiro do Timão brilhou, defendendo duas cobranças e levando a equipe à final da competição.

Tobias também fez parte da conquista do Campeonato Paulista de 1977, título que tirou o Corinthians de um jejum de 23 anos. Entre 1975 e 1978, o goleiro realizou 125 jogos pelo clube.

A camisa estreia com os arqueiros do clube em campo e depois será utilizada pelos jogadores de linha. A peça está sendo comercializada por R$ 399,99 na versão torcedor e R$ 749,99 no modelo jogador. A camisa está disponível para compra no site da Nike.