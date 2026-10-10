A disputa pelas últimas vagas da UEFA para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, iniciou sua repescagem nesta sexta-feira, 9. Com Dinamarca, França, Alemanha e Espanha já classificadas de forma direta como líderes de seus grupos na Liga A, 32 seleções foram a campo pela rodada de ida da primeira fase dos play-offs em busca das sete vagas diretas restantes e de um lugar na repescagem intercontinental de fevereiro de 2027.
O dia foi marcado pelo amplo domínio das forças tradicionais fora de casa, com destaque para goleadas históricas de Holanda e Irlanda, além de vitórias seguras de Suécia, Inglaterra, Portugal e Noruega. Os confrontos de volta acontecem na próxima terça-feira, 13 de outubro.
Como foram os 16 confrontos da rodada de ida
Hungria 0 x 8 Países Baixos
A seleção holandesa atropelou as donas da casa com duas jogadoras anotando hat-trick. Lineth Beerensteyn balançou as redes três vezes, assim como enquanto Victoria Pelova. Damaris Egurrola e Esmee Brugts também marcaram para coroar a vitória. Com a vantagem obtida no 8 a 0, as neerlandesas entram no confronto de volta com vaga praticamente selada.
Cazaquistão 0 x 8 República da Irlanda
Repetindo o placar da Holanda, a Irlanda não deu chances às cazaques, que disputam a repescagem pela primeira vez. Kyra Carusa abriu o placar logo aos 6 minutos, seguida por Chloe Mustaki aos 17. Abbie Larkin marcou duas vezes – aos 28 e nos acréscimos do primeiro tempo -, e Emily Murphy anotou aos 44. Na etapa final, Eleanor Hopcroft fez aos 72 e Jessie Stapleton fechou a conta aos 89 minutos.
Israel 3 x 7 Suíça
Em uma partida agitada de dez gols, a Suíça impôs seu volume ofensivo mesmo diante das adversárias. Apesar do hat-trick de Sommer, que anotou todos os gols israelenses, as visitantes desfilaram futebol. Pelas suíças, Géraldine Reuteler abriu aos 14, Iman Beney marcou nos final da etapa inicial e Sydney Schertenleib ampliou aos 47. Riola Xhemaili marcou duas vezes – aos 65 e 73 -, e o placar foi dilatado nos acréscimo do segundo tempo com gols contra marcados com dois minutos de diferença pelas israelenses Shvill e Alkisi.
Lituânia 0 x 5 Suécia
Buscando manter o histórico de disputar todas as dez edições de Copa do Mundo ao lado de Alemanha e Noruega, a Suécia superou a Lituânia por 5 a 0. O destaque individual foi Schröder, que marcou um hat-trick convertendo pênalti aos 24 e anotando bolas na rede aos 58 e 63 minutos. Stina Blackstenius fez o quarto aos 75 e a defensora Amanda Ilestedt fechou o placar aos 82.
Irlanda do Norte 0 x 4 Portugal
A seleção portuguesa construiu um placar folgado em Belfast. Telma Encarnação abriu o marcador de pênalti aos 8 minutos, Jéssica Silva ampliou aos 22 e Rebecca Holloway marcou contra aos 28. Na etapa final, Catarina Amado recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa aos 65, mas Fátima Pinto fez o quarto luso aos 83. Já aos 95 minutos, Cora Chambers, da Irlanda do Norte, também recebeu cartão vermelho direto.
Croácia 0 x 4 Islândia
A Islândia foi cirúrgica em território croata e construiu uma vantagem expressiva de 4 a 0. Arna Eiríksdóttir marcou duas vezes, aos 13 e aos 75 minutos, enquanto Glódís Viggósdóttir completou o marcador convertendo cobrança de pênalti aos 67 . Hlín Eiríksdóttir também apareceu para completar a goleada.
Grécia 1 x 3 Inglaterra
Atuais vice-campeãs mundiais e bicampeãs europeias, as inglesas controlaram a partida fora de casa. Georgia Stanway abriu o caminho aos 39 minutos, Maya Le Tissier fez o segundo aos 63 e Alessia Russo ampliou aos 67. A Grécia ainda descontou com Brouksair aos 78 minutos, mas não evitou a vantagem de dois gols da Inglaterra.
Finlândia 3 x 1 Sérvia
Diante de sua torcida, a seleção finlandesa se impôs na etapa inicial com gols de Emma Koivisto, aos 28 minutos, e Lotta Lindström, aos 35. A Sérvia reagiu aos 82 minutos com Tijana Milivojević, mas Sanni Franssi deu números finais ao confronto aos 88, deixando as nórdicas com margem confortável para o jogo de volta.
Turquia 3 x 3 Eslovênia
No duelo mais equilibrado da rodada, as duas seleções empataram em Istambul com alternâncias constantes no marcador. Kader Hançar abriu o placar para as turcas de pênalti aos 18 minutos, e Birgül Sadıkoğlu Altunkulak ampliou aos 25. Na etapa final, Nina Kajzba descontou aos 62, mas Altunkulak fez seu segundo aos 74. A Eslovênia buscou a igualdade na reta final: Mirjam Kastelec marcou aos 81 e Kajzba empatou aos 93 minutos.
Eslováquia 1 x 3 Ucrânia
A Ucrânia confirmou a força do seu contra-ataque fora de casa. Nicole Hiryn abriu o placar aos 10 minutos, mas Martina Šurnovská empatou para as eslovacas aos 41. No início do segundo tempo, Veronika Andrukhiv colocou as ucranianas na frente aos 47 e Roksolana Boychuk fechou a contagem aos 52 minutos.
Romênia 0 x 2 Noruega
As norueguesas cumpriram o favoritismo em Bucareste com gols no primeiro tempo. Guro Reiten abriu a contagem aos 10 minutos e Frida Maanum ampliou aos 34, construindo um 2 a 0 seguro que dá tranquilidade para a partida de volta em casa.
Chéquia 0 x 2 Escócia
A Escócia foi decisiva no início do segundo tempo para vencer em solo checo. Caroline Weir inaugurou o placar aos 57 minutos e Claire Emslie fez o segundo aos 64. A Chéquia ainda terminou a partida com dez jogadoras após a expulsão de Tereza Krejčiříková aos 85 minutos pelo segundo cartão amarelo.
Kosovo 1 x 2 Áustria
A estreante seleção de Kosovo surpreendeu no começo e abriu o placar aos 14 minutos com gol de Erëleta Memeti. No entanto, a equipe austríaca manteve o equilíbrio: Annabel Schasching empatou aos 37 e Nicole Billa garantiu a virada aos 81 minutos.
Belarus 0 x 2 Itália
A Itália fez valer a superioridade técnica na etapa final. Martina Piemonte abriu o marcador aos 66 minutos e Barbara Bonansea selou a vitória por 2 a 0 nos acréscimos, deixando as italianas bem posicionadas para decidir em casa.
Albânia 0 x 1 País de Gales
Reeditando o duelo da fase de grupos, o País de Gales superou a Albânia pelo placar mínimo fora de seus domínios. O gol da vitória foi marcado por Rachel Rowe aos 22 minutos do primeiro tempo.
Bélgica 1 x 0 Polônia
Em uma partida tensa e com chances escassas de ambos os lados, a Bélgica venceu com gol solitário de Elena Dhont, anotado nos acréscimos da primeira etapa. As polonesas decidem em casa precisando reverter a desvantagem mínima.
O caminho até a Copa no Brasil
A repescagem europeia é disputada em duas fases eliminatórias:
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Fase 1 (jogos de volta em 13 de outubro): Os 16 classificados avançam para a fase decisiva.
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Fase 2 (26 de novembro a 5 de dezembro): As equipes duelam em confrontos pré-sorteados de ida e volta.
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Vagas diretas e repescagem mundial: As sete melhores colocadas ao fim da segunda fase (com base no ranking geral das Eliminatórias Europeias de 2026) carimbam o passaporte para o Mundial no Brasil. A oitava vencedora disputará o torneio de repescagem intercontinental da FIFA, entrando diretamente na fase semifinal em fevereiro de 2027.
Chaveamento definido para a Rodada 2
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Eslováquia / Ucrânia x Grécia / Inglaterra
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Finlândia / Sérvia x Belarus / Itália
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Irlanda do Norte / Portugal x Croácia / Islândia
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Albânia / País de Gales x Romênia / Noruega
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Israel / Suíça x Kosovo / Áustria
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Chéquia / Escócia x Lituânia / Suécia
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Bélgica / Polônia x Cazaquistão / República da Irlanda
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Turquia / Eslovênia x Hungria / Países Baixos