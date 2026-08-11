Definidos em sorteio nesta terça-feira, 11, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil protagonizarão três clássicos estaduais: Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético Mineiro e Palmeiras x Santos. O outro duelo da fase será entre Vasco x Vitória. As partidas de ida acontecem na semana do dia 26 de agosto, enquanto as de volta serão realizadas na semana do dia 2 de setembro.

Curiosamente, nenhum dos encontros será inédito na história do torneio nacional. O clássico Gre-Nal ocorreu apenas uma vez na competição: em 1992, também pelas quartas de final. Na ocasião, após dois empates por 1 a 1, o Inter levou a melhor nos pênaltis.

Já o confronto mineiro aconteceu em três mata-matas, com o Galo conquistando o título diante do arquirrival em 2014 e o Cruzeiro garantindo as classificações mais recentes, em 2019 e 2025.

Palmeiras e Santos se enfrentaram em duas oportunidades, ambas com classificação ou título do Verdão. Em 1998, a equipe alviverde eliminou o Peixe na semifinal; já em 2015, sagrou-se campeã ao vencer na disputa por penalidades.

Por fim, o retrospecto entre Vitória e Vasco mostra vantagem para os baianos. Em quatro encontros, são três classificações do Leão contra uma dos cariocas. O último embate ocorreu em 2017, pela terceira fase.

O retrospecto dos confrontos pelas quartas de final Copa do Brasil

Grêmio x Internacional

1992 – Quartas (Internacional classificado)

Grêmio 1 x 1 Internacional

Internacional 1 x 1 Grêmio (3 x 0 nos pênaltis)

Atlético-MG x Cruzeiro

2014 – Final (Atlético-MG campeão)

Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG

2019 – Quartas (Cruzeiro classificado)

Cruzeiro 3 x 0 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro

2025 – Quartas (Cruzeiro classificado)

Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG

Palmeiras x Santos

1998 – Semifinal (Palmeiras classificado)

Palmeiras 1 x 1 Santos

Santos 2 x 2 Palmeiras

2015 – Final (Palmeiras campeão)

Santos 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 Santos (4 x 3 nos pênaltis)

Vasco x Vitória

1989 – Oitavas de final (Vitória classificado)

Vitória 0 x 0 Vasco

Vasco 1 x 2 Vitória

2009 – Quartas de final (Vasco classificado)

Vasco 4 x 0 Vitória

Vitória 1 x 1 Vasco

2010 – Quartas de final (Vitória classificado)

Vitória 2 x 0 Vasco

Vasco 3 x 1 Vitória

2017 – Terceira Fase (Vitória classificado)

Vasco 1 x 1 Vitória

Vitória 1 x 0 Vasco