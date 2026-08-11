Definidos em sorteio nesta terça-feira, 11, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil protagonizarão três clássicos estaduais: Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético Mineiro e Palmeiras x Santos. O outro duelo da fase será entre Vasco x Vitória. As partidas de ida acontecem na semana do dia 26 de agosto, enquanto as de volta serão realizadas na semana do dia 2 de setembro.
Curiosamente, nenhum dos encontros será inédito na história do torneio nacional. O clássico Gre-Nal ocorreu apenas uma vez na competição: em 1992, também pelas quartas de final. Na ocasião, após dois empates por 1 a 1, o Inter levou a melhor nos pênaltis.
Já o confronto mineiro aconteceu em três mata-matas, com o Galo conquistando o título diante do arquirrival em 2014 e o Cruzeiro garantindo as classificações mais recentes, em 2019 e 2025.
Palmeiras e Santos se enfrentaram em duas oportunidades, ambas com classificação ou título do Verdão. Em 1998, a equipe alviverde eliminou o Peixe na semifinal; já em 2015, sagrou-se campeã ao vencer na disputa por penalidades.
Por fim, o retrospecto entre Vitória e Vasco mostra vantagem para os baianos. Em quatro encontros, são três classificações do Leão contra uma dos cariocas. O último embate ocorreu em 2017, pela terceira fase.
O retrospecto dos confrontos pelas quartas de final Copa do Brasil
Grêmio x Internacional
1992 – Quartas (Internacional classificado)
Grêmio 1 x 1 Internacional
Internacional 1 x 1 Grêmio (3 x 0 nos pênaltis)
Atlético-MG x Cruzeiro
2014 – Final (Atlético-MG campeão)
Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG
2019 – Quartas (Cruzeiro classificado)
Cruzeiro 3 x 0 Atlético-MG
Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro
2025 – Quartas (Cruzeiro classificado)
Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro
Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG
Palmeiras x Santos
1998 – Semifinal (Palmeiras classificado)
Palmeiras 1 x 1 Santos
Santos 2 x 2 Palmeiras
2015 – Final (Palmeiras campeão)
Santos 1 x 0 Palmeiras
Palmeiras 2 x 1 Santos (4 x 3 nos pênaltis)
Vasco x Vitória
1989 – Oitavas de final (Vitória classificado)
Vitória 0 x 0 Vasco
Vasco 1 x 2 Vitória
2009 – Quartas de final (Vasco classificado)
Vasco 4 x 0 Vitória
Vitória 1 x 1 Vasco
2010 – Quartas de final (Vitória classificado)
Vitória 2 x 0 Vasco
Vasco 3 x 1 Vitória
2017 – Terceira Fase (Vitória classificado)
Vasco 1 x 1 Vitória
Vitória 1 x 0 Vasco