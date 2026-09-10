Estiloso na forma como se veste fora dos gramados, Neymar apareceu no camarote da Vila Belmiro para assistir a partida contra o Atlético-MG, na noite da última quarta-feira, 9, com uma camisa rara e histórica do Santos. A peça utilizada pelo craque era o uniforme de goleiros de 1998, quando o clube conquistou a Copa Conmebol.

Em campo, o Peixe bateu o Galo por 2 a 0, com gols de William Arão e Christian Oliva, e leva a vantagem para o jogo de volta, disputado na Arena MRV. O segundo duelo entre os clubes será na próxima quarta, 16, às 19h (de Brasília).

Camisa eternizada e o título da Copa Conmebol 1998

Depois de vencer o Torneio Rio-São Paulo, em 1997, o Santos ganhou o direito de disputar a Copa Conmebol no ano seguinte. Antes de chegar à final da competição continental, o Peixe bateu o Once Caldas, da Colômbia, nas oitavas de finais, a LDU, do Equador, nas quartas de finais, e o Sampaio Correia, nas semifinais.

A ida da final contra o Rosario Central, disputada na Vila Belmiro, terminou em 1 a 0 para o Santos, com gol de Claudiomiro, em uma partida repleta de cartões vermelhos. Foram expulsos o técnico Emerson Leão e os atletas Viola e Jean, pelo lado santista, além de outros três jogadores da equipe argentina.

A batalha de Rosário, como ficou conhecida a volta da final, teve confusões antes mesmo da bola rolar. O ônibus que levava a delegação santista foi cercado quando se aproximou do Gigante Arroytio e a polícia precisou dispersar a multidão com tiros para o alto.

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Em campo, a partida foi dura como no primeiro confronto. Eduardo Marques perdeu a cabeça e foi expulso. Pouco depois o argentino Daniele apelou e também foi mandado para o vestiário. A enorme atuação do goleiro Zetti segurou o 0 a 0, e encerrou o jejum do clube sem títulos internacionais desde as conquistas de Pelé.

A camisa preta, com detalhes amarelos e o escudo do Peixe gravado no centro, ficou marcada na lembrança de muitos santistas pela atuação de Zetti, que jogava com a 1. No entanto, a peça vestida por Neymar possui o número 22, de um dos goleiros reservas – Nando ou Fernando Leão.

Hoje, a camisa é um item raro. As poucas peças encontradas são vendidadas por colecionadores, por mais de R$ 1200.