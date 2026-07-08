Eliminada da Copa do Mundo de 2026 pela Noruega, nas oitavas de final, a seleção brasileira encerrou sua participação na 11ª colocação entra as 48 participantes. A posição é a pior do país desde 1966, quando também ficou na 11ª colocação, após ser eliminada na fase de grupos. A colocação do Brasil é a pior nos últimos 60 anos.

Em termos de fase alcançada, essa também foi a pior da seleção brasileira nos últimos 26 anos, depois de cair para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990, na Itália.

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No aproveitamento dos pontos disputados, a seleção de 2026 terminou 66,7%, repetindo as campanhas das duas últimas Copas, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 5 jogos. Desde 2006, quando chegou às quartas e teve 80% de aproveitamento, o Brasil vem ficando também atrás dos rivais sul-americanos nos Mundiais. Em 2010 e 2018 ficou atrás do Uruguai e em 2014, 2022 e 2026, atrás da Argentina.

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Vini Jr. lamenta eliminação do Brasil contra Noruega - Alexandre Battibugli/Placar Neymar se estranhando com Ørjan Nyland, goleiro da Noruega, durante eliminação do Brasil (Alexandre Battibugli/PLACAR) Erling Haaland, da Noruega, foi o carrasco do Brasil na Copa de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Vinicius Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Marquinhos, capitão da seleção brasileira na Copa de 2026 (Reprodução/Instagram/marquinhosm5) Artilheiro, Haaland conduziu a festa dos noruegueses após a vitória - Olga Fedorova/EFE Neymar, do Brasil, e Martin Odegaard , da Noruega, na eliminação brasileira em New Jersey (Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images) Neymar Jr é consolado por Raphinha após eliminação do Brasil (Buda Mendes/Getty Images) Erling Haaland supera Gabriel Magalhães e marca para a Noruega diante do Brasil na Copa 2026 ( Al Bello/Getty Images) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) AMDEP8185. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Rayan (i) y Matheus Cunha (d) de Brasil disputa el balón con Antonio Nusa de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares Bruno Guimarães perdeu um pênalti aos 13 minutos do 1º tempo - Angel Colmenares/EFE Veja também Kaká, o último Bola de Ouro brasileiro, no acervo de PLACAR PSG x Flamengo pela final da Intercontinental 2025 no Catar

Colocação final do Brasil em todas as Copas do Mundo (1930-2026)

1930 – 6º (1ª Fase de Grupos) – 50% de aproveitamento (2 j, 1v, 0e, 1d)

1934 – 14º (Oitavas de final) – 0% de aproveitamento (1j, 0v, 0e, 1d)

1938 – 3º (Disputa do 3º lugar) – 66,7% de aproveitamento (5j, 3v, 1e, 1d)

1950 – 2º (Vice) – 72,2% de aproveitamento (6j, 4v, 1e, 1d)

1954 – 5º (Quartas) – 44,4% de aproveitamento (3j, 1v, 1e, 1d)

1958 – 1º (Campeão) – 88,9% de aproveitamento (6j, 5v, 1e, 0d)

1962 – 1º (Campeão) – 88,9% de aproveitamento (6j, 5v, 1e, 0d)

1966 – 11º (1ª Fase de Grupos) – 33,3% de aproveitamento (3 j, 1v, 0e, 2d)

1970 – 1º (Campeão) – 100% de aproveitamento (6j, 6v, 0e, 0d)

1974 – 4º (Disputa do 3º lugar) – 52,4% de aproveitamento (7j, 3v, 2e, 2d)

1978 – 3º (Disputa do 3º lugar) – 71,4% de aproveitamento (7j, 4v, 3e, 0d)

1982 – 5º (2ª Fase de Grupos) – 80% de aproveitamento (5j, 4v, 0e, 1d)

1986 – 5º (Quartas) – 86,7% de aproveitamento (5j, 4v, 1e, 0d)

1990 – 9º (Oitavas) – 75% de aproveitamento (4j, 3v, 0e, 1d)

1994 – 1º (Campeão) – 81% de aproveitamento (7j, 5v, 2e, 0d)

1998 – 2º (Vice) – 61,9% de aproveitamento (7j, 4v, 1e, 2d)

2002 – 1º (Campeão) – 100% de aproveitamento (7j, 7v, 0e, 0d)

2006 – 5º (Quartas) – 80% de aproveitamento (5j, 4v, 0e, 1d)

2010 – 6º (Quartas) – 66,7% de aproveitamento (5j, 3v, 1e, 1d)

2014 – 4º (Disputa do 3º lugar) – 52,4% de aproveitamento (7j, 3v, 2e, 2d)

2018 – 6º (Quartas) – 66,7% de aproveitamento (5j, 3v, 1e, 1d)

2022 – 7º (Quartas) – 66,7% de aproveitamento (5j, 3v, 1e, 1d)

2026 – 11º (Oitavas) – 66,7% de aproveitamento (5j, 3v, 1e, 1d)

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