Campeão da Copa Sul-Americana de 2026, ao vencer o Atlético-MG na final por 2 a 0, o Boca Juniors conquistou o seu 19º título internacional na história. Com isso, a equipe de Buenos Aires isolou-se ainda mais como o time sul-americanos com mais títulos internacionais.

Clube que mais vezes venceu a Copa Sul-Americana (três), o time argentino tem agora cinco títulos a mais do que o Independiente, o segundo colocado no ranking com 14 títulos. O São Paulo, com 12 títulos, é o brasileiro com mais conquistas internacionais, e aparece na 3ª colocação.

O Flamengo, último brasileiro a ganhar um torneio sul-americano (a Libertadores de 2025), é o 6º colocado ao lado do Santos. O Palmeiras, que está na final da Libertadores de 2026, tem 5 títulos e pode subir na lista caso vença o Estudiantes-ARG na final no próximo dia 28 de novembro. Ganhando sua 4ª Libertadores, o Verdão disputará ainda o Mundial de Clubes em 2026 e a Recopa Sul-Americana de 2027 contra o Boca Juniors.

Clubes sul-americanos com mais títulos internacionais (1960-2026):

[19] – Boca Juniors 🇦🇷

14 – Independiente 🇦🇷

12 – São Paulo 🇧🇷

11 – River Plate 🇦🇷

9 – Peñarol 🇺🇾

8 – Flamengo 🇧🇷

8 – Santos 🇧🇷

7 – Cruzeiro 🇧🇷

7 – Nacional 🇺🇾

7 – Olimpia 🇵🇾

6 – Atlético Nacional 🇨🇴

6 – Grêmio 🇧🇷

6 – Internacional 🇧🇷

5 – Estudiantes 🇦🇷

5 – LDU Quito 🇪🇨

5 – Palmeiras 🇧🇷

5 – Racing 🇦🇷

4 – Atlético-MG 🇧🇷

4 – Corinthians 🇧🇷

4 – Lanús 🇦🇷

4 – Vélez Sarsfield 🇦🇷

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Os títulos internacionais de cada:

[19] – Boca Juniors 🇦🇷

3 – Mundial de Clubes (1977, 2000 e 2003)

6 – Copa Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

3 – Copa Sul-Americana (2004, 2005 e 2026)

4 – Recopa Sul-Americana (1990, 2005, 2006 e 2008)

1 – Supercopa Libertadores (1989)

1 – Supercopa Masters (1992)

1 – Copa Ouro (1993)

14 – Independiente 🇦🇷

2 – Mundial de Clubes (1973 e 1984)

7 – Copa Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

2 – Copa Sul-Americana (2010 e 2017)

1 – Recopa Sul-Americana (1995)

2 – Supercopa Libertadores (1994 e 1995)

12 – São Paulo 🇧🇷

3 – Mundial de Clubes (1992, 1993 e 2005)

3 – Copa Libertadores (1992, 1993 e 2005)

1 – Copa Sul-Americana (2012)

2 – Recopa Sul-Americana (1993 e 1994)

1 – Supercopa Libertadores (1993)

1 – Copa Conmebol (1994)

1 – Copa Master Conmebol (1996)

10 – River Plate 🇦🇷

1 – Mundial de Clubes (1986)

4 – Copa Libertadores (1986, 1996, 2015 e 2018)

1 – Copa Sul-Americana (2014)

3 – Recopa Sul-Americana (2015, 2016 e 2019)

1 – Supercopa Libertadores (1997)

9 – Peñarol 🇺🇾

3 – Mundial de Clubes (1961, 1966 e 1982)

5 – Copa Libertadores (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

1 – Recopa Intercontinal (1969)

8 – Flamengo 🇧🇷

1 – Mundial de Clubes (1981)

4 – Copa Libertadores (1981, 2019, 2022 e 2025)

1 – Recopa Sul-Americana (2020)

1 – Copa Mercosul (1999)

1 – Copa Ouro (1996)

8 – Santos 🇧🇷

2 – Mundial de Clubes (1962 e 1963)

3 – Copa Libertadores (1962, 1963 e 2011)

1 – Recopa Sul-Americana (2012)

1 – Copa Conmebol (1998)

1 – Recopa Intercontinal (1968)

7 – Cruzeiro 🇧🇷

2 – Copa Libertadores (1976 e 1997)

1 – Recopa Sul-Americana (1998)

2 – Supercopa Libertadores (1991 e 1992)

1 – Supercopa Masters (1995)

1 – Copa Ouro (1995)

7 – Nacional 🇺🇾

3 – Mundial de Clubes (1971, 1980 e 1988)

3 – Copa Libertadores (1971, 1980 e 1988)

1 – Recopa Sul-Americana (1989)

7 – Olimpia 🇵🇾

1 – Mundial de Clubes (1979)

3 – Copa Libertadores (1979, 1990, 2002)

2 – Recopa Sul-Americana (1991 e 2003)

1 – Supercopa Libertadores (1990)

6 – Atlético Nacional 🇨🇴

2 – Copa Libertadores (1989 e 2016)

1 – Copa Sul-Americana (2012)

1 – Recopa Sul-Americana (2017)

2 – Copa Merconorte (1998 e 2000)

6 – Grêmio 🇧🇷

1 – Mundial de Clubes (1983)

3 – Copa Libertadores (1983, 1995 e 2017)

2 – Recopa Sul-Americana (1996 e 2018)

6 – Internacional 🇧🇷

1 – Mundial de Clubes (2007)

2 – Copa Libertadores (2006 e 2010)

1 – Copa Sul-Americana (2008)

2 – Recopa Sul-Americana (2007 e 2011)

5 – Estudiantes 🇦🇷

1 – Mundial de Clubes (1968)

4 – Copa Libertadores (1968, 1969, 1970 e 2009)

5 – LDU Quito 🇪🇨

1 – Copa Libertadores (2008)

2 – Copa Sul-Americana (2009 e 2023)

2 – Recopa Sul-Americana (2009 e 2010)

5 – Palmeiras 🇧🇷

3 – Copa Libertadores (1999, 2020 e 2021)

2 – Recopa Sul-Americana (2022)

1 – Copa Mercosul (1998)

5 – Racing 🇦🇷

1 – Mundial de Clubes (1967)

1 – Copa Libertadores (1967)

1 – Recopa Sul-Americana (2025)

1 – Copa Sul-Americana (2024)

1 – Supercopa Libertadores (1988)

4 – Atlético-MG 🇧🇷

1 – Copa Libertadores (2013)

1 – Recopa Sul-Americana (2013)

2 – Copa Conmebol (1992 e 1997)

4 – Corinthians 🇧🇷

2 – Mundial de Clubes (2000 e 2012)

2 – Copa Libertadores (2012)

1 – Recopa Sul-Americana (2013)

4 – Lanús 🇦🇷

2 – Copa Sul-Americana (2013 e 2025)

1 – Recopa Sul-Americana (2026)

2 – Copa Conmebol (1996)

4 – Vélez Sarsfield 🇦🇷

1 – Mundial de Clubes (1994)

1 – Copa Libertadores (1994)

1 – Recopa Sul-Americana (1997)

1 – Supercopa Libertadores (1996)