Campeão da Copa Sul-Americana de 2026, ao vencer o Atlético-MG na final por 2 a 0, o Boca Juniors conquistou o seu 19º título internacional na história. Com isso, a equipe de Buenos Aires isolou-se ainda mais como o time sul-americanos com mais títulos internacionais.
Clube que mais vezes venceu a Copa Sul-Americana (três), o time argentino tem agora cinco títulos a mais do que o Independiente, o segundo colocado no ranking com 14 títulos. O São Paulo, com 12 títulos, é o brasileiro com mais conquistas internacionais, e aparece na 3ª colocação.
O Flamengo, último brasileiro a ganhar um torneio sul-americano (a Libertadores de 2025), é o 6º colocado ao lado do Santos. O Palmeiras, que está na final da Libertadores de 2026, tem 5 títulos e pode subir na lista caso vença o Estudiantes-ARG na final no próximo dia 28 de novembro. Ganhando sua 4ª Libertadores, o Verdão disputará ainda o Mundial de Clubes em 2026 e a Recopa Sul-Americana de 2027 contra o Boca Juniors.
Clubes sul-americanos com mais títulos internacionais (1960-2026):
[19] – Boca Juniors 🇦🇷
14 – Independiente 🇦🇷
12 – São Paulo 🇧🇷
11 – River Plate 🇦🇷
9 – Peñarol 🇺🇾
8 – Flamengo 🇧🇷
8 – Santos 🇧🇷
7 – Cruzeiro 🇧🇷
7 – Nacional 🇺🇾
7 – Olimpia 🇵🇾
6 – Atlético Nacional 🇨🇴
6 – Grêmio 🇧🇷
6 – Internacional 🇧🇷
5 – Estudiantes 🇦🇷
5 – LDU Quito 🇪🇨
5 – Palmeiras 🇧🇷
5 – Racing 🇦🇷
4 – Atlético-MG 🇧🇷
4 – Corinthians 🇧🇷
4 – Lanús 🇦🇷
4 – Vélez Sarsfield 🇦🇷
Os títulos internacionais de cada:
[19] – Boca Juniors 🇦🇷
3 – Mundial de Clubes (1977, 2000 e 2003)
6 – Copa Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)
3 – Copa Sul-Americana (2004, 2005 e 2026)
4 – Recopa Sul-Americana (1990, 2005, 2006 e 2008)
1 – Supercopa Libertadores (1989)
1 – Supercopa Masters (1992)
1 – Copa Ouro (1993)
14 – Independiente 🇦🇷
2 – Mundial de Clubes (1973 e 1984)
7 – Copa Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)
2 – Copa Sul-Americana (2010 e 2017)
1 – Recopa Sul-Americana (1995)
2 – Supercopa Libertadores (1994 e 1995)
12 – São Paulo 🇧🇷
3 – Mundial de Clubes (1992, 1993 e 2005)
3 – Copa Libertadores (1992, 1993 e 2005)
1 – Copa Sul-Americana (2012)
2 – Recopa Sul-Americana (1993 e 1994)
1 – Supercopa Libertadores (1993)
1 – Copa Conmebol (1994)
1 – Copa Master Conmebol (1996)
10 – River Plate 🇦🇷
1 – Mundial de Clubes (1986)
4 – Copa Libertadores (1986, 1996, 2015 e 2018)
1 – Copa Sul-Americana (2014)
3 – Recopa Sul-Americana (2015, 2016 e 2019)
1 – Supercopa Libertadores (1997)
9 – Peñarol 🇺🇾
3 – Mundial de Clubes (1961, 1966 e 1982)
5 – Copa Libertadores (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)
1 – Recopa Intercontinal (1969)
8 – Flamengo 🇧🇷
1 – Mundial de Clubes (1981)
4 – Copa Libertadores (1981, 2019, 2022 e 2025)
1 – Recopa Sul-Americana (2020)
1 – Copa Mercosul (1999)
1 – Copa Ouro (1996)
8 – Santos 🇧🇷
2 – Mundial de Clubes (1962 e 1963)
3 – Copa Libertadores (1962, 1963 e 2011)
1 – Recopa Sul-Americana (2012)
1 – Copa Conmebol (1998)
1 – Recopa Intercontinal (1968)
7 – Cruzeiro 🇧🇷
2 – Copa Libertadores (1976 e 1997)
1 – Recopa Sul-Americana (1998)
2 – Supercopa Libertadores (1991 e 1992)
1 – Supercopa Masters (1995)
1 – Copa Ouro (1995)
7 – Nacional 🇺🇾
3 – Mundial de Clubes (1971, 1980 e 1988)
3 – Copa Libertadores (1971, 1980 e 1988)
1 – Recopa Sul-Americana (1989)
7 – Olimpia 🇵🇾
1 – Mundial de Clubes (1979)
3 – Copa Libertadores (1979, 1990, 2002)
2 – Recopa Sul-Americana (1991 e 2003)
1 – Supercopa Libertadores (1990)
6 – Atlético Nacional 🇨🇴
2 – Copa Libertadores (1989 e 2016)
1 – Copa Sul-Americana (2012)
1 – Recopa Sul-Americana (2017)
2 – Copa Merconorte (1998 e 2000)
6 – Grêmio 🇧🇷
1 – Mundial de Clubes (1983)
3 – Copa Libertadores (1983, 1995 e 2017)
2 – Recopa Sul-Americana (1996 e 2018)
6 – Internacional 🇧🇷
1 – Mundial de Clubes (2007)
2 – Copa Libertadores (2006 e 2010)
1 – Copa Sul-Americana (2008)
2 – Recopa Sul-Americana (2007 e 2011)
5 – Estudiantes 🇦🇷
1 – Mundial de Clubes (1968)
4 – Copa Libertadores (1968, 1969, 1970 e 2009)
5 – LDU Quito 🇪🇨
1 – Copa Libertadores (2008)
2 – Copa Sul-Americana (2009 e 2023)
2 – Recopa Sul-Americana (2009 e 2010)
5 – Palmeiras 🇧🇷
3 – Copa Libertadores (1999, 2020 e 2021)
2 – Recopa Sul-Americana (2022)
1 – Copa Mercosul (1998)
5 – Racing 🇦🇷
1 – Mundial de Clubes (1967)
1 – Copa Libertadores (1967)
1 – Recopa Sul-Americana (2025)
1 – Copa Sul-Americana (2024)
1 – Supercopa Libertadores (1988)
4 – Atlético-MG 🇧🇷
1 – Copa Libertadores (2013)
1 – Recopa Sul-Americana (2013)
2 – Copa Conmebol (1992 e 1997)
4 – Corinthians 🇧🇷
2 – Mundial de Clubes (2000 e 2012)
2 – Copa Libertadores (2012)
1 – Recopa Sul-Americana (2013)
4 – Lanús 🇦🇷
2 – Copa Sul-Americana (2013 e 2025)
1 – Recopa Sul-Americana (2026)
2 – Copa Conmebol (1996)
4 – Vélez Sarsfield 🇦🇷
1 – Mundial de Clubes (1994)
1 – Copa Libertadores (1994)
1 – Recopa Sul-Americana (1997)
1 – Supercopa Libertadores (1996)