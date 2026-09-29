O Barcelona fez seus torcedores voltarem no tempo. Nesta terça-feira, 29, o clube catalão apresentou uma nova coleção retrô para recordar a estética marcante dos uniformes utilizados pelo clube entre as temporadas de 1992 e 1995. A linha exclusiva já pode ser encontrada nas lojas oficiais do Barça.

A grande estrela do lançamento é o modelo “Retro Blaugrana 92-95”. A peça reproduz fielmente as tradicionais listras verticais largas em azul e grená e traz o charme de uma gola clássica estilo polo.

No peito, o modelo ostenta o escudo do clube acompanhado da assinatura “Barça” elegantemente bordada em letras cursivas. A camisa está sendo comercializada pelo valor de 69,99 euross (R$ 413).

Para completar o uniforme nostálgico, o clube também lançou o calção “Retro Blaugrana 92-95”, que custa 39,99 euros (R$ 236). O shorts é azul e conta com faixas laterais brancas e vermelhas decoradas com o nome do clube repetido, além do escudo aplicado na perna.

Indo além das peças de jogo, a nova linha mergulha no estilo casual, prestando homenagens ao ano de criação da instituição.

Entre os destaques para o dia a dia está o Jersey 1899, um suéter de tricô com listras verticais blaugranas e o escudo no peito, que custa 79,99 euros (R$ 472). Há também meias com estética vintage e o emblema bordado, saindo por 14,99 euros (R$ 88).

Todos os produtos do lançamento carregam a etiqueta “Barça Exclusive”, garantindo que as vendas ocorram de maneira exclusiva pelos canais oficiais da entidade. A coleção conta ainda com uma seleção de peças desenhadas especialmente para o público feminino.