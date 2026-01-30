Adversário do Corinthians na final da Copa dos Campeões da Fifa, inédito Mundial de futebol feminino, o Arsenal entra como favorito não só por jogar em casa, mas por contar com praticamente uma seleção do mundo.

Com destaques de Inglaterra, Espanha e Suécia, países que terminaram no mínimo nas semifinais da última Copa do Mundo, o time londrino tem um elenco mais experiente. O duelo acontece no Emirates Stadium, estádio dos Gunners, em Londres, a partir das 15h (de Brasília), do próximo domingo, 1º de fevereiro.

As Brabas do Timão terão um desafio enorme para serem campeãs mundiais, mas a Fiel confia na equipe vencedora e na estrela de Gabi Zanotti, que marcou o gol da vitória nas semifinais, contra o Gotham FC, dos Estados Unidos.

Conheça alguns dos principais destaques do Arsenal, adversário do Corinthians na grande final:

Alessia Russo (Meia-atacante)

Artilheira do clube na última temporada, com 20 gols, Alessia Russo terminou a WSL, liga inglesa feminina, com a chuteira de ouro, empatada com Brunny Shaw do Manchester United. Na Champions League, foram oito gols na campanha vitoriosa do Arsenal, o que a fez terminar como vice-artilheira da competição.

Meia que atua tanto como camisa 10 como aberta pela esquerda, Alessia é uma jogadora inteligente, que além de marcar muitos gols, recua para criar jogadas e articular o jogo. Na Euro feminina de 2021, a jogadora venceu o troféu de gol mais bonito da competição, ao marcar de calcanhar contra a Suécia.

Na Copa do Mundo de 2023, a atleta anotou três gols ao longo da competição e liderou a Inglaterra até a final do torneio, quando as Lionesses foram derrotadas pela seleção espanhola, que também foi medalhista de ouro nas Olímpiadas de 2024 em cima do Brasil.

Mariona Caldentey (Meio-campista)