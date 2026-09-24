Corinthians e São Paulo entram em campo para definir a 14ª edição do Brasileirão Feminino A1. O primeiro jogo acontece na Neo Química Arena, a casa das Brabas do Timão, no próximo sábado, 26, às 16h30 (horário de Brasília). O confronto que reúne as duas melhores campanhas da primeira fase em uma decisão majestosa tem uma série de protagonistas – além de duas coadjuvantes de luxo que podem roubar a cena: Thais Ferreira e Bruna Calderán.

Naturalmente, os holofotes se voltam para as protagonistas do Brasileirão feminino. Seria Gabi Zanotti, autora de 96 gols pelo Timão, a heroína de um eventual octacampeonato? Ou então a goleira Carlinha a responsável por garantir a inédita conquista das Soberanas? O confronto ainda opõe a juventude da corintiana Jhonson à experiência da tricolor Crivelari, e a maestria de Tamires à liderança de Aline Milene.

Por trás dos grandes nomes, porém, existem peças silenciosas que sustentam o peso de cada batalha. Esta pode muito bem ser a decisão onde as “coadjuvantes” assumem o protagonismo e cravam seus nomes na história. No caso do Corinthians, em meio a um ataque fulminante que marcou 48 gols em 21 partidas, talvez a resposta surpresa esteja na zaga. Afinal, dizem que a defesa é o melhor ataque.

Conheça Thais Ferreira e Bruna Calderán

Thais Ferreira, camisa 5 do Timão, é o retrato do equilíbrio e da presença de área. Decisiva, a zagueira soma três gols na temporada, com destaque para o que selou a goleada diante do Cruzeiro nas quartas do Brasileirão. Medalhista olímpica em Paris-2024, ela é uma das seis finalistas do Brasileirão convocadas por Arthur Elias para a próxima Data Fifa da seleção brasileira.

A garra é sua marca registrada. Em 2025, ela já havia feito o gol do título no jogo de volta da final contra o mesmo Cruzeiro, desempatando o 2 a 2 no agregado e garantindo o heptacampeonato das Brabas. Mesmo com 1,65 m, Thais se destaca por seu bom posicionamento e sua ótima leitura de jogo, estando sempre no lugar certo para cortar o perigo ou surpreender na área adversária.

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Do lado das Soberanas , a unidade tem sido o maior trunfo nas mangas do professor Thiago Viana. Sabendo mexer e encaixar as boas peças que tem em mãos, o treinador conseguiu tirar o melhor de todos os seus setores e terminar a fase de pontos corridos líder na tabela, o que lhe garantiu que a segunda partida da decisão ocorra no MorumBis. E, para o Tricolor, uma ajudinha energética pelos lados do campo é sempre bem-vinda.

Bruna Calderan, a camisa 2 do time, é a definição de criatividade tática na lateral. Ambidestra, ela domina o corredor direito do campo com uma grande capacidade de leitura de jogo. Não fez o Brasileirão mais constante, é verdade, mas na hora de defender seu lugar no campeonato com unhas e dentes, ela foi decisiva.

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Calderan marcou de pênalti o último gol do jogo de ida contra o Flamengo na semifinal, batendo bem e de forma fria. Em uma decisão de alto nível, a segurança e a intensidade de Bruna Calderan podem ser as chaves do Tricolor para controlar o ritmo do jogo e escrever mais um capítulo dessa história.

No fim das contas, títulos gigantes só se conquistam com elencos grandiosos, seja para erguer a taça pela primeira ou

oitava vez. Quando a bola rolar na Neo Química Arena para o Majestoso de número 31, já sabemos exatamente para onde nossos olhos devem estar apontados: para cada centímetro do gramado. Afinal, clássico é clássico, e este va