O Arsenal venceu o Corinthians por 3 a 2, neste domingo, 1º. no Emirates Stadium, pela final do Mundial de Clubes de futebol feminino. Os gols da equipe inglesa foram marcados por Olivia Smith e Lotte Wuben-Moy. O Timão anotou os seus com Gabriela Zanotti e Victória Albuquerque.
Depois de passart pelo Gotham FC na fase de semifinal, as Brabas do Timão chegaram à decisão precisando segurar o badalado time londrino. As brasileiras, no entanto, seguraram o empate até os 15 minutos, quando Olivia Smith aproveitou rebote e inaugurou o marcador.
Em seguida, o Timão se lançou para o ataque e conseguiu o empate. Após cruzamento de Andressa Alves, a bola rebateu e entrou após toque de Gabi Zanotti.
No segundo tempo, porém, o Arsenal retomou as rédeas. Aos 13 minutos da etapa final, Emily Fox cruzou e Lotte Wubben-Moy cabeceou para marcar.
O time inglês, porém, desperdiçou oportunidades de sacramentar o jogo. Assim, já nos acréscimos, Gisela Robledo foi derrubada por Katie McCabe e a arbitragem assinalou pênalti. Vic Albuquerque concluiu a cobrança e levou a partida para a prorrogação.
No tempo extra, o Arsenal seguiu pressionando e marcou o seu, com 14 minutos da prorrogação. Em contra-ataque, Frida Maanum achou Caitlin Foord, que cortou e bateu no canto. A goleira Letícia caiu para o outro lado e não conseguiu impedir a vitória inglesa.