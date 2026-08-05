A Copa do Mundo de 2026, sobre a qual PLACAR acaba de lançar uma edição especial, impulsionou o interesse do público por histórias sobre futebol na Netflix. Por meio de séries, filmes, documentários, programas esportivos e games, os fãs puderam acompanhar a competição também fora dos gramados.

Em maio, no aquecimento para o mundial, as visualizações semanais das produções de futebol na Netflix cresceram mais de 250% em relação à média registrada entre janeiro e abril, de acordo com dados divulgados pela plataforma de streaming, refletindo o entusiasmo global em torno da competição.

No Brasil, títulos como a minissérie ficcional Brasil 70: A Saga do Tri e os documentários Ronaldinho Gaúcho, Tetra: Acreditar de Novo e Várzea: Onde Nasce o Futebol foram destaque. A docussérie sobre Ronaldinho teve um salto de 34% nas visualizações poucas horas após sua aparição surpresa no show do intervalo da grande final.

No mundo, produções de diferentes países também tomaram o catálogo, como México 1986, James e Noruega: O Retorno Que Promete, que alcançou o primeiro lugar entre os títulos mais assistidos na Noruega durante sua semana de estreia e permaneceu no Top 10 local ao longo de todo o torneio em que a seleção do artilheiro Erling Haaland surpreendeu o Brasil nas oitavas de final.

Game também fez sucesso na Netflix

Os fãs também puderam aproveitar a experiência imersiva de FIFA World Cup: Launch Edition. O jogo foi o primeiro colocado na Netflix Games durante a Copa do Mundo. Mesmo após o encerramento do campeonato, o engajamento permaneceu elevado, com o número de jogadores ativos mais de 40% acima da média.

O Brasil foi a seleção mais escolhida pelos jogadores em todo o mundo, seguido por México e Argentina. No game, os jogadores podem fazer upgrades de seus atletas favoritos. No Brasil e no México, estrelas nacionais como Vini Jr. e Raúl Jiménez foram as principais escolhas. Já nos Estados Unidos, quem liderou em upgrades foi Cristiano Ronaldo.