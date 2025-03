Wolfsburg x Barcelona na Champions feminina: Onde assistir ao duelo decisivo

O embate entre Wolfsburg e Barcelona pelas quartas de final da Champions League Feminina promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. Marcado para esta quarta-feira, 19 de março de 2025, às 14h45min, o confronto ocorrerá no icônico Volkswagen Arena, localizado na Baixa Saxônia, Alemanha. Este estádio é conhecido por sua atmosfera vibrante e por ser a casa do Wolfsburg, um dos times mais respeitados do futebol feminino europeu.

Ambas as equipes chegam a esta fase da competição com campanhas impressionantes, demonstrando um futebol de alta qualidade e consistência. O Wolfsburg, jogando em casa, buscará aproveitar o apoio de sua torcida para avançar às semifinais. Por outro lado, o Barcelona, atual campeão, tentará impor seu estilo de jogo dinâmico e técnico para garantir uma vaga na próxima fase.

Atletas do Barcelona feminino – Fonte: Instagram/@fcbfemeni

Quais são as escalações prováveis para Wolfsburg x Barcelona?

Os treinadores Tommy Stroot e Pere Romeu têm à disposição elencos talentosos e bem preparados. A escalação do Wolfsburg deve contar com Anneke Borbe no gol, enquanto a linha defensiva será composta por Wilms, Dijkstra, Minge e Linder. No meio-campo, Lena Lattwein, Huth e Brand são esperadas para ditar o ritmo do jogo. O ataque será liderado por Beerensteyn, Endemann e a experiente Alexandra Popp.

O Barcelona, por sua vez, deve iniciar com Cata Coll no gol. A defesa contará com Batlle, Torrejón, Mapi e Rolfo. No meio-campo, Bonmatí, Engen e a estrela Alexia Putellas devem comandar as ações. No ataque, Lopez, Schertenleib e Pajor, com a possibilidade de Paralluelo entrar durante a partida, prometem ser uma ameaça constante à defesa adversária.

Quem será o destaque do jogo?

Com tantas jogadoras talentosas em campo, a expectativa é de que o jogo seja decidido nos detalhes. Alexandra Popp, do Wolfsburg, é uma das jogadoras mais experientes e pode ser crucial para a equipe alemã. Já no lado do Barcelona, Alexia Putellas, vencedora de múltiplos prêmios individuais, é sempre uma ameaça com sua habilidade técnica e visão de jogo.

Além disso, a presença de jovens promessas como Beerensteyn e Schertenleib adiciona um elemento de imprevisibilidade ao confronto. A capacidade dessas jogadoras de criar oportunidades e surpreender as defesas adversárias pode ser um fator decisivo no resultado final.

Como será a transmissão e arbitragem do jogo?

Para os fãs que desejam acompanhar cada momento deste emocionante confronto, a transmissão será realizada pela TNT e pelo canal MAX. A arbitragem ficará a cargo de Ivana Projkovska, da Macedônia, com o auxílio de Staša Špur, da Eslovênia, e Heini Hyvönen, da Finlândia. O VAR será operado por Momčilo Marković, da Sérvia, garantindo que todas as decisões sejam justas e precisas.

Com todos esses elementos em jogo, Wolfsburg x Barcelona promete ser um espetáculo de futebol, com momentos de alta tensão e habilidade. Os fãs ao redor do mundo estarão atentos para ver qual equipe avançará para as semifinais da Champions League Feminina.

