Villarreal x Juventus: onde assistir ao jogo pela Champions

Espanhóis e italianos se enfrentam pela segunda rodada da fase de liga em confronto direto pela recuperação no torneio

Em uma noite decisiva pela Champions League, Villarreal e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, em busca da primeira vitória na competição. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos, acontece às 16h (de Brasília) no Estadio de la Cerámica, na Espanha, e coloca frente a frente duas equipes pressionadas por um bom resultado para manterem vivas as esperanças de classificação.

Como chega o Villarreal?

O Submarino Amarelo estreou com o pé esquerdo na principal competição de clubes da Europa e entra em campo pressionado por uma recuperação imediata. Jogando diante de sua torcida, a equipe comandada por Marcelino García Toral sabe que uma vitória é crucial para não se complicar na briga pela classificação. Um novo tropeço em casa pode deixar o time espanhol em situação delicada no grupo. Para aumentar a confiança, o time vem de uma importante vitória em La Liga no último fim de semana.

Como chega a Juventus?

A situação da Velha Senhora é um pouco mais confortável, mas longe do ideal. Após estrear com um empate, a Juventus soma apenas um ponto e precisa vencer para não se distanciar dos líderes. Para um clube com a tradição da equipe de Turim, um triunfo fora de casa contra um adversário direto é fundamental para as pretensões de avançar no torneio. O time do técnico Thiago Motta busca maior consistência e vê no confronto a oportunidade de se afirmar no grupo.

Onde assistir Villarreal x Juventus ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil através da HBO Max (streaming).

Prováveis escalações e desfalques

Villarreal: O técnico Marcelino deve manter a base da equipe que atuou no fim de semana. O principal desfalque continua sendo o meio-campista Denis Suárez, em recuperação de lesão. A esperança de gols recai sobre a dupla de ataque formada por Gerard Moreno e Alexander Sørloth.

Provável time: Filip Jörgensen; Kiko Femenía, Raúl Albiol, Yerson Mosquera e Alfonso Pedraza; Étienne Capoue, Dani Parejo e Álex Baena; Ilias Akhomach, Gerard Moreno e Alexander Sørloth.

Desfalques: Denis Suárez (lesionado).

Juventus: Thiago Motta tem algumas dúvidas para montar a equipe, especialmente no setor ofensivo. Dušan Vlahović é presença garantida no comando de ataque, mas seu parceiro ainda é uma incógnita. Na defesa, o lateral brasileiro Danilo é peça-chave e está confirmado.

Provável time: Wojciech Szczęsny; Danilo, Gleison Bremer e Federico Gatti; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Weston McKennie e Filip Kostić; Kenan Yıldız e Dušan Vlahović.

Desfalques: Mattia De Sciglio (lesionado).

