O Real Madrid deu um passo gigantesco rumo às quartas de final da Uefa Champions League. Na tarde desta quarta-feira, 11, a equipe espanhola dominou o Manchester City e venceu por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas de final. Apoiado em uma atuação histórica e letal de Federico Valverde, que marcou três vezes ainda na etapa inicial.
O time da casa construiu uma vantagem confortável, mesmo desperdiçando um pênalti na segunda etapa com Vinicius Junior.
Início avassalador e o hat-trick do capitão
A história do confronto foi desenhada nos primeiros 45 minutos. Após um início estudado, o Real Madrid encontrou os caminhos para castigar a defesa inglesa. Aos 20 minutos, Federico Valverde aproveitou um tiro de meta longo de Courtois, ganhou de O Reilly, driblou o goleiro Donnarumma e abriu o placar. A eficiência cirúrgica dos merengues voltou a aparecer aos 27, quando Vinícius Júnior fez grande jogada pela esquerda e serviu o uruguaio, que bateu cruzado para ampliar. O golpe de misericórdia na primeira etapa veio com requintes de crueldade: aos 43, Brahim Diaz encontrou Valverde na área, que deu um lindo toque para tirar Guéhi da jogada e fuzilou para marcar seu primeiro hat-trick na carreira.
Pênalti desperdiçado e a tentativa de reação inglesa
Na volta do intervalo, o Manchester City tentou adiantar suas linhas para diminuir o prejuízo. Logo aos 3 minutos, O Reilly teve a chance de ouro após falha de Courtois em escanteio, mas mandou na rede pelo lado de fora. A situação dos Citizens quase se tornou irreversível aos 11 minutos, quando Vinícius Júnior arrancou em velocidade e foi derrubado por Donnarumma dentro da área. O próprio brasileiro foi para a cobrança do pênalti, mas o goleiro italiano se redimiu e espalmou o chute forte no canto esquerdo.
Muralha belga garante o placar intacto
Apesar do susto com o pênalti perdido, o Real Madrid soube administrar a posse e os espaços. O City, buscando ao menos um gol de sobrevida, esbarrou na solidez defensiva espanhola e em Thibaut Courtois. Aos 30 minutos, na melhor oportunidade dos visitantes na reta final, O Reilly chutou de bico após erro na saída de bola merengue, mas o goleiro belga esticou a perna no reflexo para operar um verdadeiro milagre e selar o 3 a 0. Com o resultado maiúsculo, o Real Madrid pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta para avançar de fase. O duelo decisivo acontecerá na próxima terça-feira, no Etihad Stadium, em Manchester. Ao City, restará a difícil missão de buscar uma virada heroica diante de seus torcedores para evitar a eliminação precoce no torneio continental.