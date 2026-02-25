Ídolo da Inter de Milão e da seleção holandesa, Wesley Sneijder foi ameaçado de morte após sair em defesa de Vinicius Júnior, do Real Madrid, contra Gianluca Prestianni, do Benfica, após o recente caso de racismo envolvendo o jogador. Em entrevista ao canal holandês ao programa Rondo, do canal holandês Ziggo Sport, o ex-jogador afirma ter recebido cerca de quatro a cinco mil mensagens com conteúdos ofensivos vindas da Argentina.

“Recebi quatro ou cinco mil ameaças de morte vindas da Argentina, na semana passada, por expressar minha opinião”, disse.

Na semana passada, Sneijder dirigiu fortes críticas a Prestianni, acusado pelo brasileiro de proferir injúrias raciais no jogo válido pela primeira partida dos playoffs da Champions League.

“Prestianni deveria ser homem e não tapar a boca enquanto diz isso a Vinicius. Se vai dizer isso, pelo menos diga sem tapar a boca”, afirmou o holandês na ocasião.

Além das críticas ao atacante do Benfica, Sneijder aproveitou a oportunidade para prestar apoio a Vini Jr: “você está ganhando por 1 a 0, acabou de marcar um gol fantástico, você não vai falar com o árbitro assim. Pode apostar que é verdade. Mas não dá para provar”, disse o ex-jogador.

Enquanto as investigações continuam, a Uefa já aplicou uma suspensão cautelar a Gianluca Prestianni, que supostamente utilizou o termo “mono” (macaco) para se referir ao jogador – encobrindo a boca com a camisa.