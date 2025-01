Real x City e mais: confira sorteio do mata-mata da Champions

A Uefa realizou nesta sexta-feira, 1º, o sorteio dos confrontos da fase de playoffs da Champions League 2024/25. Entre os confrontos que acontecerão entre 11 e 19 de fevereiro, o mais badalado é o entre Real Madrid e Manchester City.

Essa fase de playoffs é uma novidade no torneio e marca o início do mata-mata. Os oito melhores times da fase de liga avançaram diretamente para as oitavas, enquanto as equipes que terminaram entre a 9ª e a 24ª posição disputarão as eliminatórias para definir os oito classificados restantes.

Veja os jogos dos playoffs da Champions League 2024/25

(equipes da direita jogam o segundo jogo como mandantes)

Brest x PSG

Club Brugge x Atalanta

Manchester City x Real Madrid

Juventus x PSV

Monaco x Benfica

Sporting x Borussia Dortmund

Celtic x Bayern de Munique

Feyenoord x Milan

Os já classificados para as oitavas são: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Outra novidade da “Nova Champions” é que todo o caminho rumo à decisão já será definido no sorteio dos playoffs. Assim, as equipes já conhecem os possíveis adversários nas próximas fases (veja abaixo).

CHAVEAMENTO DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE! 💥 O sorteio colocou grandes confrontos nos Playoffs das oitavas de final da competição! 👏 #CasaDaChampions pic.twitter.com/H4ZohMNUxN — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 31, 2025

A final está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.