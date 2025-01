Real Madrid x RB Salzburg: horário, escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, 22, o Real Madrid recebe o RB Salzburg no Santiago Bernabéu, às 17h (horário de Brasília), pela UEFA Champions League 2024/25. O atual campeão enfrenta o desafio de garantir uma vitória para melhorar sua posição na tabela. O RB Salzburg, ainda na luta por uma vaga, depende dos resultados desta rodada para uma possível classificação.

A expectativa é grande para os torcedores merengues, que lotarão o Bernabéu em busca de uma performance sólida do time, que tenta se afirmar na competição. Para o Salzburg, esta é uma chance de reverter a situação e alcançar um resultado surpreendente.

Transmissão ao Vivo: Real Madrid x RB Salzburg

No Brasil, o confronto será transmitido ao vivo pelo canal TNT na TV fechada, com cobertura online disponível na plataforma de streaming Max. A partida começa às 17h (horário de Brasília), permitindo que os fãs desfrutem de um espetáculo com algumas das maiores estrelas do futebol europeu.

Histórico e Expectativas

Essa partida marca o primeiro encontro entre Real Madrid e RB Salzburg, segundo dados do portal Ogol. A estreia histórica entre os clubes adiciona emoção ao duelo, com o Real Madrid buscando reafirmar sua tradição na Champions, enquanto o Salzburg tenta protagonizar uma surpresa.

Baixas Importantes para o Confronto

O Real Madrid enfrenta dificuldades no elenco, pois Carlo Ancelotti não contará com Lucas Vázquez devido à suspensão, e com Eduardo Camavinga, Dani Carvajal e Éder Militão por questões médicas. Aurélien Tchouaméni é dúvida por problemas físicos, mas Vinícius Júnior estará de volta após perder a última rodada da LaLiga.

Courtois; Mendy, Raúl Asencio, Rüdiger, Valverde, Bellingham, Ceballos, Modric, Vinicius Júnior, Mbappé e Rodrygo.

Do lado do RB Salzburg, o técnico Thomas Letsch enfrenta desfalques importantes, como Maurits Kjaergaard e Karim Konaté, ambos lesionados. A equipe poderá optar por uma postura mais defensiva, tentando surpreender o adversário em sua casa.

Blaswich; Terzic, Dedic, Baidoo, Capaldo, Douath, Bidstrup, Diakite, Gloukh, Yeo e Ratkov.

Expectativas para o Confronto

O Real Madrid buscará impor seu estilo de jogo em busca de uma vitória crucial para avançar na Champions League. Com o retorno de Vinícius Júnior, o time ganha em criatividade no ataque. Por outro lado, o RB Salzburg pretende aproveitar qualquer oportunidade proporcionada por deslizes do time espanhol.

Com o Santiago Bernabéu repleto de torcedores e uma atmosfera vibrante, a partida promete ser cheia de emoção e futebol de alta qualidade. A torcida madridista terá um papel crucial no apoio ao seu time, enquanto o Salzburg lutará com determinação para manter suas esperanças vivas na competição europeia deste ano.