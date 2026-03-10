O Real Madrid recebe o Manchester City nesta quarta-feira, 11, às 16h (de Brasília), no lendário Santiago Bernabéu, em Madri. A partida de ida é válida pelas oitavas de final da Champions League 2025/26 e promete parar o mundo do futebol com mais um duelo de titãs.

Momento das equipes e histórico

O confronto tornou-se um clássico moderno na Europa, marcando a quinta temporada consecutiva em que os gigantes se encontram na fase de mata-mata do torneio continental. O histórico recente reflete um extremo equilíbrio: em 15 confrontos realizados, são cinco vitórias para cada lado e cinco empates.

As equipes chegam ao duelo buscando maior estabilidade na temporada. O clube espanhol, sob o comando de Álvaro Arbeloa, tem oscilado no Campeonato Espanhol e tenta se aproximar do líder Barcelona. Já os ingleses perseguem o líder Arsenal na Premier League e veem na competição europeia a chance de reafirmar seu domínio.

Campanhas na fase de liga

Na fase inicial da competição, o Manchester City terminou com uma ligeira vantagem. O esquadrão liderado por Pep Guardiola encerrou a etapa na 8ª posição geral, somando 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Por ter ficado à frente, o time inglês terá a vantagem de decidir a vaga em casa, no jogo de volta, marcado para o dia 17 de março.

Do outro lado, o Real Madrid terminou logo atrás, na 9ª colocação, com 15 pontos conquistados em uma campanha de cinco vitórias e três derrotas, sem empates. Jogando diante de sua apaixonada torcida, a equipe merengue aposta na mística do Bernabéu e em transições rápidas para superar o tradicional estilo de posse de bola e controle do adversário.

Onde assistir ao duelo

Com elencos recheados de estrelas e propostas de jogo distintas, o embate é um verdadeiro teste de fogo para as pretensões dos clubes. O torcedor brasileiro poderá acompanhar a partida ao vivo através da plataforma de streaming HBO Max.