Real Madrid x Arsenal na Champions Feminina: Onde assistir ao jogo

O confronto entre Real Madrid e Arsenal marca o início das quartas de final da Champions League Feminina. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 18 de março de 2025, no estádio Alfredo Di Stéfano. A partida promete ser emocionante, com transmissão ao vivo pela TNT e pela plataforma Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Atletas do Real Madrid feminino

Como foi a campanha do Arsenal na fase de grupos?

O Arsenal, por sua vez, liderou o Grupo C com uma campanha quase impecável. As Gunners venceram cinco partidas e perderam apenas uma, contra o Bayern na estreia. Com 15 pontos conquistados, a equipe inglesa mostrou força e determinação, garantindo sua posição nas quartas de final.

O desempenho sólido do Arsenal é resultado de um elenco bem estruturado e de uma estratégia de jogo eficaz. A equipe busca manter o ritmo e avançar ainda mais na competição, enfrentando o Real Madrid com confiança e foco.

Quais são as expectativas para o confronto entre Real Madrid e Arsenal?

O embate entre Real Madrid e Arsenal promete ser equilibrado e cheio de emoção. Ambas as equipes têm histórico de boas atuações e contam com jogadoras de destaque em seus elencos. A presença de Antonia e Yasmim no time merengue adiciona um elemento extra de interesse para os fãs brasileiros.

Com a vantagem de jogar em casa, o Real Madrid espera utilizar o apoio da torcida para conquistar um bom resultado no jogo de ida. Por outro lado, o Arsenal busca manter sua consistência e garantir uma vantagem para o jogo de volta.

Onde assistir ao jogo e informações adicionais?

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pela TNT, disponível em diversas operadoras de TV por assinatura, como SKY, NET, Claro, Oi e Vivo. Além disso, a partida será transmitida pela plataforma Max, oferecendo mais uma opção para os fãs de futebol feminino.

Data: Terça-feira, 18 de março de 2025

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Transmissão: TNT e Max

Com todas essas informações, os fãs estão prontos para desfrutar de um grande espetáculo no futebol feminino. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar na Champions League Feminina.

