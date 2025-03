Goleada mais assustadora da história da Liga dos Campeões

A UEFA Champions League é palco de confrontos memoráveis, e algumas partidas se destacam pelas expressivas goleadas aplicadas por clubes europeus. Entre essas, a maior vitória registrada na história da competição ocorreu em 17 de setembro de 2024, quando o Bayern de Munique venceu o Dínamo Zagreb por 9 a 2 na Allianz Arena, durante a fase de grupos. Este resultado estabeleceu um novo recorde de gols marcados por uma equipe em um único jogo da Champions League.

Publicidade

Jogadores do Bayern – Fonte: Instagram/@fcbayern

Como foi Bayern de Munique 9 x 2 Dínamo Zagreb?

O confronto entre Bayern de Munique e Dínamo Zagreb foi marcado por uma atuação ofensiva avassaladora do time alemão. Jogadores como Raphael Guerreiro, Michael Olise (com dois gols), Leroy Sané, Leon Goretzka e Harry Kane contribuíram significativamente para o placar elástico. Harry Kane, em particular, destacou-se ao se tornar o maior artilheiro inglês na história da Champions League, ultrapassando Wayne Rooney com 33 gols.

Quais são outras goleadas históricas na Champions League?

Além do recorde estabelecido pelo Bayern de Munique, outras partidas também entraram para a história da Champions League devido às expressivas goleadas:

Publicidade

Bayern de Munique 8 x 2 Barcelona (2020): Em 14 de agosto de 2020, o Bayern de Munique aplicou uma histórica goleada de 8 a 2 sobre o Barcelona nas quartas de final, em Lisboa. Thomas Müller e Philippe Coutinho foram destaques, contribuindo significativamente para o placar elástico. ​

Liverpool 8 x 0 Beşiktaş (2007): Em 6 de novembro de 2007, o Liverpool aplicou uma goleada de 8 a 0 sobre o Beşiktaş no Anfield, durante a fase de grupos. Yossi Benayoun foi o destaque da partida, marcando três gols.

Real Madrid 8 x 0 Malmö (2015): Em 8 de dezembro de 2015, o Real Madrid igualou o feito do Liverpool ao vencer o Malmö por 8 a 0 no Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo brilhou nessa partida, anotando quatro gols.

Publicidade

Juventus 7 x 0 Olympiacos (2003): Em 10 de dezembro de 2003, a Juventus goleou o Olympiacos por 7 a 0 no Stadio delle Alpi, com seis jogadores diferentes marcando gols.

Arsenal 7 x 0 Slavia Praga (2007): Em 23 de outubro de 2007, o Arsenal venceu o Slavia Praga por 7 a 0 no Emirates Stadium, em uma sequência de 12 vitórias consecutivas naquela temporada.

Fontes:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.