PSG busca reverter desvantagem contra o Liverpool nas oitavas da Champions League.

Liverpool e Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentam em um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da UEFA Champions League. Após uma vitória apertada por 1 a 0 na partida de ida, realizada na França, o time inglês chega com vantagem para o confronto de volta, que ocorrerá em Anfield. A partida está marcada para esta terça-feira, 11 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília).

O primeiro encontro entre as equipes foi marcado pela atuação brilhante do goleiro brasileiro Alisson, que foi crucial para segurar o ataque do PSG, que realizou quase 30 finalizações. O gol da vitória do Liverpool foi marcado por Harvey Elliott, garantindo uma vantagem importante para o time comandado por Arne Slot.

Salah decide mais uma vez. Fonte: Instagram / @liverpoolfc

Onde assistir Liverpool x PSG.

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Liverpool e PSG ao vivo pela TNT, na TV fechada, e também pelo serviço de streaming Max. A transmissão começará às 17h, no horário de Brasília, permitindo que os torcedores não percam nenhum detalhe deste emocionante jogo da Champions League.

Quais são os palpites para o jogo.

Especialistas do futebol têm opiniões variadas sobre o resultado da partida. André Donke prevê um empate de 2 a 2, enquanto Rafael Marques aposta em uma vitória do Liverpool por 2 a 0. Já Rodrigo Bueno acredita em um empate de 1 a 1. Esses palpites refletem a expectativa de um jogo equilibrado e disputado.

Possíveis escalações de Liverpool e PSG.

O Liverpool enfrenta alguns desafios com lesões, já que Tyler Morton, Joe Gomez e Conor Bradley ainda são desfalques confirmados. Gakpo e Szoboszlai são dúvidas para a partida. A provável escalação do Liverpool inclui Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Elliott (ou Szoboszlai); Salah, Luis Díaz e Darwin Nuñez.

Por outro lado, o PSG, sob o comando de Luis Enrique, deve ter o elenco completo à disposição. A provável formação do time francês é Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé.

O que está em jogo.

Além da vaga nas quartas de final da Champions League, o vencedor deste confronto enfrentará o ganhador do duelo entre Club Brugge e Aston Villa. A partida promete ser um espetáculo de futebol, com duas das equipes mais fortes da Europa lutando por um lugar entre os oito melhores do continente.

Fonte: ESPN

