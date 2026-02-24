O atacante Gianluca Prestianni viajou com a delegação do Benfica mesmo estando suspenso provisoriamente pela UEFA para o confronto contra o Real Madrid, pela Champions League. O clube português apresentou recurso contra a punição pelo caso de racismo envolvendo Vini Jr. e aguarda uma definição oficial na expectativa que o jogador seja liberado para atuar.

Apesar da suspensão, Prestianni seguiu normalmente com o elenco rumo à capital espanhola e participou da preparação da equipe para o duelo decisivo no Santiago Bernabéu. A diretoria do Benfica optou por manter o jogador integrado ao grupo enquanto aguarda o desfecho do recurso apresentado à UEFA, ainda que os prazos tornem difícil qualquer mudança imediata para a partida.

No embarque em Lisboa, o argentino recebeu apoio de torcedores, e o presidente do Benfica, Rui Costa, voltou a defendê-lo publicamente: “É claro que é uma situação desconfortável para todos, tanto para o clube quanto para o jogador, que está sendo crucificado. No entanto, garanto que ele não é racista; caso contrário, não representaria mais o Benfica”.

A suspensão provisória foi aplicada após denúncia de comportamento discriminatório contra Vini Jr. durante o jogo de ida entre Benfica e Real Madrid. Na ocasião, o brasileiro relatou ter sido alvo de ofensa racista após marcar o gol da vitória, episódio que levou à interrupção da partida e à abertura de investigação por parte da UEFA.