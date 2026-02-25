Os classificados às oitavas de final da Champions League estão sendo definidos nesta quarta-feira, 25, com o fim da rodada de playoffs. No primeiro jogo do dia, a Atalanta goleou o Borussia Dortmund por 4 a 1 na Itália, revertendo a derrota por 3 a 1 na ida, e garantiu sua vaga.
A rodada será completada nesta noite com PSG x Monaco, Real Madrid x Benfica, Juventus x Galatasaray.
A maior surpresa desta fase foi a classificação do Bodo/Glimt, da Noruega, diante da Inter de Milão, com duas vitórias (3 a 1 e 2 a 1).
Classificados via playoffs
Atlético de Madrid
Bodo/Glimt
Newcastle
Bayer Leverkusen
Atalanta
Classificados via Fase de Liga
Arsenal
Bayern de Munique
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting
Manchester City
Sorteio das oitavas de final
O regulamento da Uefa estabelece que cada um dos clubes avança com dois possíveis adversários nas oitavas, com base na classificação final da fase de liga, da qual o Arsenal terminou na liderança. Os cruzamentos serão definidos por sorteio na próxima sexta-feira, 27.
A final da Champions League de 2026 acontece na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria, em 30 de maio.
Possíveis cruzamentos das oitavas