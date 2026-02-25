Os classificados às oitavas de final da Champions League estão sendo definidos nesta quarta-feira, 25, com o fim da rodada de playoffs. No primeiro jogo do dia, a Atalanta goleou o Borussia Dortmund por 4 a 1 na Itália, revertendo a derrota por 3 a 1 na ida, e garantiu sua vaga.

A rodada será completada nesta noite com PSG x Monaco, Real Madrid x Benfica, Juventus x Galatasaray.

A maior surpresa desta fase foi a classificação do Bodo/Glimt, da Noruega, diante da Inter de Milão, com duas vitórias (3 a 1 e 2 a 1).

Classificados via playoffs

Atlético de Madrid

Bodo/Glimt

Newcastle

Bayer Leverkusen

Atalanta

Classificados via Fase de Liga

Arsenal

Bayern de Munique

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Sorteio das oitavas de final

O regulamento da Uefa estabelece que cada um dos clubes avança com dois possíveis adversários nas oitavas, com base na classificação final da fase de liga, da qual o Arsenal terminou na liderança. Os cruzamentos serão definidos por sorteio na próxima sexta-feira, 27.

A final da Champions League de 2026 acontece na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria, em 30 de maio.

Possíveis cruzamentos das oitavas