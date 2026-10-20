À véspera da partida contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões, o técnico José Mourinho abordou a situação de Vinicius Junior no Real Madrid. Questionado sobre a titularidade e o momento do atacante brasileiro, o treinador português enfatizou que o rendimento esportivo dita a permanência na equipe.

Posicionamento de Mourinho sobre o elenco

O comandante merengue respondeu de maneira enfática sobre o cenário do atacante, que cumpre suspensão de três partidas no Campeonato Espanhol e lida com a disputa de espaço contra o jovem Yan Diomandé no setor ofensivo.

“Aqui, a única coisa que é intocável é o escudo. Nenhum jogador é intocável. Não é uma questão de status, de braçadeira de capitão no braço, do valor que foi gasto para contratá-lo. O que torna um jogador intocável é o seu rendimento em campo”, afirmou Mourinho.

Planejamento para a sequência de jogos

Ainda de acordo com a imprensa europeia, Mourinho garantiu que Vinicius Junior será escalado como titular no confronto continental contra a equipe alemã.

O clube de Madri busca sustentar os 100% de aproveitamento na competição europeia, na qual venceu as duas primeiras partidas, antes de voltar as atenções para o clássico nacional diante do Barcelona. Para este confronto, Vini Jr. não será relacionado, já que sofreu uma punição de quatro partidas suspenso após uma expoulsão no duelo diante do Villareal.