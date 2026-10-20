À véspera da partida contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões, o técnico José Mourinho abordou a situação de Vinicius Junior no Real Madrid. Questionado sobre a titularidade e o momento do atacante brasileiro, o treinador português enfatizou que o rendimento esportivo dita a permanência na equipe.

Posicionamento de Mourinho sobre o elenco

O comandante merengue respondeu de maneira enfática sobre o cenário do atacante, que cumpre suspensão de três partidas no Campeonato Espanhol e lida com a disputa de espaço contra o jovem Yan Diomandé no setor ofensivo.

“Aqui, a única coisa que é intocável é o escudo. Nenhum jogador é intocável. Não é uma questão de status, de braçadeira de capitão no braço, do valor que foi gasto para contratá-lo. O que torna um jogador intocável é o seu rendimento em campo”, afirmou Mourinho.

Planejamento para a sequência de jogos

Ainda de acordo com a imprensa europeia, Mourinho garantiu que Vinicius Junior será escalado como titular no confronto continental contra a equipe alemã.

O clube de Madri busca sustentar os 100% de aproveitamento na competição europeia, na qual venceu as duas primeiras partidas, antes de voltar as atenções para o clássico nacional diante do Barcelona. Para este confronto, Vini Jr. não será relacionado, já que sofreu uma punição de quatro partidas suspenso após uma expoulsão no duelo diante do Villareal.

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google