Monaco x Benfica: onde assistir ao jogo pelo playoff da Champions

Monaco e Benfica se encontram nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, às 17h, no Stade Louis-II, em Mônaco. O jogo faz parte da fase mata-mata da Champions League e promete fortes emoções. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Space e pela plataforma de streaming Max.

Jogadores do Monaco – Fonte: Instagram/@asmonaco

Como as equipes chegam ao jogo?

O Monaco ocupa a 17ª posição na tabela, com 13 pontos acumulados, e busca reverter a sequência de resultados negativos. A equipe ainda lida com desfalques importantes, como Balogun, Singo e Mawissa. Já o Benfica está na 16ª colocação, também com 13 pontos, mas possui um saldo de gols superior.

A equipe portuguesa contará com o retorno do argentino Di María, que pode ser uma peça crucial nas estratégias ofensivas contra o adversário neste confronto decisivo da Champions League.

Onde assistir ao jogo?

Para os interessados em acompanhar ao vivo, o duelo será transmitido no Space, um canal de televisão fechado, assim como na plataforma de streaming Max. A partida promete ser uma excelente oportunidade para os fãs do futebol conferirem grandes atuações e estratégias em campo.

Histórico de confrontos: quem leva a melhor?

O retrospecto do duelo entre Monaco e Benfica mostra que já ocorreram três disputas entre os clubes. O time português venceu um jogo em casa, enquanto o Monaco triunfou em uma das partidas jogadas no Stade Louis-II. O terceiro confronto terminou empatado, adicionando um toque de imprevisibilidade ao próximo embate.

Qual a importância desta partida?

Este jogo de ida dos playoffs é crucial para as aspirações de ambos os clubes na competição europeia mais prestigiada. Um bom desempenho pode significar importantes atrações financeiras e morais.

Como se trata da primeira partida dos playoffs, iniciar com uma vantagem pode facilitar o caminho para avançar na competição. As equipes têm a chance de definir o ritmo do confronto e se preparar para a partida de volta.

