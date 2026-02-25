O atacante Kylian Mbappé foi confirmado como desfalque do Real Madrid para o duelo decisivo de volta dos playoffs da Champions League. O francês sentiu dores no joelho direito e não entrou na lista de relacionados para o jogo contra o Benfica, nesta quarta-feira, 25.

A ausência foi confirmada após exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid, que indicaram um quadro de sobrecarga e desconforto no joelho, levando a comissão técnica a optar pela preservação do jogador.

Mbappé vinha sendo peça fundamental no ataque espanhol desde sua chegada, acumulando gols, assistências e desequilíbrio nas principais partidas. Na atual temporada, são 38 gols marcados em 33 jogos – 13 em 8 jogos de Champions League.

Sem Mbappé, o técnico do Real Madrid terá de reorganizar o setor ofensivo para enfrentar o Benfica dentro do Bernabéu, palco do segundo confronto entre as equipes. O primeiro jogo terminou em vitória espanhola por 1 a 0, dentro da Luz, com gol de Vini Jr. O jogo, no entanto, ficou marcado pela acusação de racismo envolvendo o brasileiro e Prestianni.

O desfalque também aumenta a responsabilidade do restante da linha de frente e pode alterar o plano tático do Real Madrid, que já vinha lidando com intensidade de jogos em La Liga e acabou perdendo a liderança na última rodada.