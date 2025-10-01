Mbappé chega a 60 gols na Champions e entra para clube de lendas; veja lista

Com hat-trick na goleada sobre o Kairat, astro do Real Madrid chega a 60 gols no torneio e se iguala a Van Nistelrooy, mantendo uma das melhores médias da história da competição

Kylian Mbappé, de 26 anos, mira ainda mais recordes na Champions - VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

O atacante francês Kylian Mbappé escreveu mais um capítulo de sua brilhante carreira ao atingir a marca de 60 gols na Champions League. O feito, alcançado na atual temporada 2025/26, coloca o jogador do Real Madrid em um seleto grupo de artilheiros históricos da principal competição de clubes da Europa.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Aos 26 anos, Mbappé se torna um dos jogadores mais jovens a alcançar tal marca. Dos tempos de Monaco, passando por PSG, até chegar ao Real Madrid. A sua velocidade, técnica e faro de gol o transformaram em uma ameaça constante para as defesas adversárias, e agora, vestindo a camisa merengue, a expectativa é que seus números cresçam ainda mais exponencialmente.

Um clube de artilheiros históricos

Ao marcar seu 60º gol, Mbappé se juntou a um grupo exclusivo de atletas que definiram eras na Champions League. A lista é encabeçada por verdadeiros fenômenos do futebol mundial. Ele agora compartilha o panteão com nomes como Cristiano Ronaldo, líder absoluto, e Lionel Messi, seu eterno rival na disputa por recordes.

Confira a lista dos maiores artilheiros que já ultrapassaram a marca de 60 gols na competição:

Cristiano Ronaldo – 151 gols

Lionel Messi – 129 gols

Robert Lewandowski – 105 gols

Karim Benzema – 90 gols

Raúl González – 71 gols

Kylian Mbappé – 60 gols

Ruud van Nistelrooy – 60 gols

Andriy Shevchenko – 59 gols

Thomas Muller – 57 gols

Mohamed Salah – 52 gols

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.