O zagueiro Lisandro Martínez pediu desculpas publicamente após cobranças públicas direcionadas à diretoria do Manchester United. Em comunicado, o argentino revelou que se reuniu com membros da diretoria e o técnico Michael Carrick para apaziguar o ambiente dos Red Devils.

“Hoje eu me reuni com a diretoria do clube e com o treinador. Foi uma conversa muito positiva, onde pudemos trocar opiniões e falar abertamente sobre o que aconteceu após o jogo de terça-feira (contra o Atlético de Madrid)”, escreveu Lisandro Martínez em suas redes sociais.

“Todo mundo sabe que sou uma pessoa apaixonada e que vivo o futebol com muita intensidade. A frustração da derrota me levou a expressar como me sentia em um momento e lugar que talvez não fosse o certo, e por isso quero me desculpar”, complementou.

Qual foi a origem do conflito no clube?

O mal-estar teve início logo após a derrota da equipe por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid pela Champions League. Em declarações prestadas na zona mista, o zagueiro contestou abertamente o nível de competitividade do time e fez críticas diretas ao diretor de futebol Jason Wilcox, apontando deficiências no planejamento esportivo e no suporte à comissão técnica no mercado.

Nota de Lisandro Martínez

“Hoje eu me encontrei com a liderança do clube e o gerente. Foi uma conversa muito positiva, onde pudemos trocar opiniões e falar abertamente sobre o que aconteceu após o jogo de terça-feira.

Todo mundo sabe que sou uma pessoa apaixonada e que vivo o futebol com muita intensidade.

A frustração da derrota me levou a expressar como me sentia em um momento e lugar que talvez não fosse o certo, e por isso quero me desculpar.

Nosso clube está no seu melhor quando estamos todos unidos, e reconheço que minhas palavras naquele momento não ajudaram nisso.

Eu sei que cada pessoa no Manchester United está fazendo todo o possível para alcançar nossa ambição compartilhada: trazer o sucesso que este clube e seus torcedores merecem.

Com essa situação agora atrás de nós, estamos totalmente focados em vencer juntos.”