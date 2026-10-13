O zagueiro Lisandro Martínez manifestou forte insatisfação com a diretoria do Manchester United após a derrota por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid, em confronto válido pela Liga dos Campeões.

De acordo com informações divulgadas pela emissora britânica Sky Sports, o defensor argentino fez cobranças abertas sobre o nível de ambição e o planejamento do departamento de futebol do clube.

Cobrança nominal ao diretor técnico

Em entrevista concedida à transmissão da Amazon Prime no encerramento da partida, Martínez afirmou que o grupo esperava um investimento maior na última janela de transferências do verão europeu.

“Tivemos uma temporada fantástica e esperávamos mais do topo. Mais jogadores para competir porque muitos times trouxeram muitos jogadores. Eu espero mais do nosso diretor técnico (Jason Wilcox)”, disse.

O atleta ressaltou que, para competir de igual para igual contra os principais elencos europeus, a diretoria precisava ter entregue reforços em maior número e qualidade.

“Eu acho que os jogadores podem fazer mais, mas também é importante construir um time forte para estar pronto para esse tipo de noite. Criamos uma base para construir um grande time na temporada passada, mas é chato vir aqui e não ver o meu time tentar conseguir um grande resultado”, afirmou.

O resultado negativo em Madri aprofundou o momento instável vivido pela equipe comandada pelo técnico Michael Carrick, acumulando agora cinco partidas consecutivas sem vitórias em todas as competições.

Martínez destacou que a culpa pelo desempenho em campo não deve recair apenas sobre os atletas e a comissão técnica e defendeu que as decisões estruturais fora das quatro linhas também sejam avaliadas com o mesmo rigor.

“Ele (Michael Carrick) faz o seu melhor, mas toda temporada é diferente. Os times sabem como você joga, sabem todos os detalhes. Você muda o técnico, mas e as outras áreas? Não posso dizer mais. É fácil falar sobre o técnico, os jogadores, mas também temos que ver as outras áreas”, completou.