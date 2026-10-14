O volante Andrey Santos manifestou publicamente o apoio dos jogadores do Manchester United ao técnico Michael Carrick. O posicionamento ocorreu após a derrota por 2 a 0 contra o Atlético de Madrid, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

“Acreditamos nele (Michael Carrick). Acreditamos na nossa equipe. Acreditamos nos nossos jogadores. Então, como eu disse antes, estamos passando por momentos difíceis, mas temos que trabalhar para mudar isso”, disse Andrey em entrevista à DAZN.

A manifestação de Andrey Santos ocorreu ao lado de um pedido de desculpas aos torcedores que viajaram à Espanha. Na partida disputada na última terça-feira, 13, no Estádio Metropolitano, os mandantes venceram com gols de Pablo Barrios e Ademola Lookman, em confronto no qual o zagueiro Leny Yoro foi expulso.

“Queremos pedir desculpas a todos que viajaram para a Espanha. Queremos vencer todos os jogos, mas agora é hora de trabalhar duro e voltar com a vitória”, declarou.

Cenário do Manchester United na temporada

O revés na competição continental aumentou a pressão sobre o comando de Carrick. O clube inglês acumula cinco jogos consecutivos sem vitória em todas as competições e registra apenas dois triunfos nas primeiras nove partidas oficiais disputadas nesta temporada.

Apesar da instabilidade recente, as lideranças do vestiário e os atletas buscam blindar o ambiente interno para reagir nas próximas rodadas das competições nacionais e europeias.