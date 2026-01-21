Em uma noite de dois tempos distintos no Allianz Stadium, a Juventus mostrou eficiência cirúrgica para vencer o Benfica por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Após um primeiro tempo de equilíbrio e boas atuações dos goleiros, os italianos resolveram a partida em um intervalo de dez minutos na etapa complementar. O resultado deixa a Juve em situação confortável para avançar aos playoffs, enquanto as Águias, que ainda desperdiçaram um pênalti de forma bizarra, veem o drama da eliminação aumentar antes da rodada final.

Equilíbrio e goleiros protagonistas

A primeira etapa em Turim foi marcada por um duelo tático intenso e chances pontuais, onde os goleiros brilharam. O Benfica, apesar de jogar fora de casa, não se intimidou e criou as melhores oportunidades iniciais. Sudakov foi o motor do time português, obrigando o goleiro Di Gregorio a fazer uma defesa crucial aos 22 minutos, após erro na saída de bola italiana.

A resposta da Juventus veio na mesma moeda, explorando a velocidade de Yildiz. O goleiro Trubin, do Benfica, também precisou trabalhar, operando um milagre em chute do atacante turco logo no início. Apesar da movimentação e da tensão evidente de um jogo decisivo, o placar permaneceu inalterado até o intervalo, com as defesas levando a melhor sobre os ataques.

Blitz italiana define o placar

O cenário mudou drasticamente na volta do vestiário. A Juventus voltou mais agressiva e, após um aviso de McKennie que parou em outra grande defesa de Trubin, a rede finalmente balançou. Aos 56 minutos, Thuram aproveitou uma sobra na entrada da área, limpou a marcação com classe e bateu no canto direito, sem chances para o arqueiro, abrindo o placar e explodindo a torcida no Allianz Stadium.

O Benfica sentiu o golpe e recuou, permitindo que a Velha Senhora controlasse as ações. Aos 65 minutos, a vantagem foi ampliada em uma jogada de manual. Jonathan David e McKennie tabelaram bonito, e o norte-americano recebeu livre na área para deslocar o goleiro e fazer o 2 a 0. O domínio italiano era absoluto, transformando a tensão inicial em festa nas arquibancadas.

A trave, o escorregão e o drama encarnado

Precisando desesperadamente reagir para manter as esperanças vivas, o Benfica se lançou ao ataque, mas a sorte parecia ter abandonado a equipe de Lisboa. Aos 69 minutos, Aursnes subiu bem de cabeça, mas a bola caprichosamente explodiu na trave esquerda.

O momento mais dramático e simbólico da noite ocorreu aos 81 minutos. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti de Bremer em Barreiro. Era a chance de ouro para o Benfica voltar ao jogo. No entanto, o artilheiro escorregou no momento exato da cobrança, mandando a bola para fora e sepultando qualquer chance de reação. Com a vitória, a Juventus chega aos 12 pontos e respira aliviada. Já o Benfica estaciona nos 6 pontos, na 28ª posição, e precisará de um milagre contra o Real Madrid na última rodada para não ser eliminado precocemente.