Às vésperas de retornar ao Estádio Emirates, o atacante Olivier Giroud, 40 anos, atualmente no Lille, destacou a satisfação em reencontrar o Arsenal. O confronto entre franceses e ingleses, válido pela fase da liga da Liga dos Campeões, será realizado nesta terça-feira, 13.

Reencontro especial em Londres

O centroavante francês defendeu a equipe londrina entre 2012 e 2018. Durante a preparação para o duelo, o atleta expressou um desejo antigo de atuar novamente no campo do seu ex-clube.

“Eu esperava no meu canto, secretamente, voltar aqui para jogar no Emirates e tive muita sorte”, afirmou Olivier Giroud, em entrevista à Eurosport.

Durante a trajetória de seis temporadas com a camisa dos Gunners, o atacante somou 253 jogos oficiais e anotou 105 gols. Ele conquistou três títulos da Copa da Inglaterra pelo clube antes de sua transferência para o Chelsea em 2018.