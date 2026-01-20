A reta final da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 promete grandes emoções nesta quarta-feira, 21 de janeiro. O Galatasaray recebe o Atlético de Madrid no Rams Park, em Istambul, em um confronto decisivo para as pretensões de ambos os clubes na tabela.

A partida, válida pela 7ª rodada, coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos, mas igualmente urgentes: os turcos buscam se firmar na zona de repescagem, enquanto os espanhóis lutam para garantir uma vaga direta nas oitavas de final.

Galatasaray aposta no fator casa

O time turco chega para o confronto ocupando a 18ª colocação na tabela geral, somando 9 pontos até o momento. A campanha tem sido marcada pela oscilação, com três vitórias e três derrotas, sem nenhum empate registrado. Jogando diante de sua apaixonada torcida, o Galatasaray precisa pontuar para se manter confortável na zona de classificação para os playoffs (entre o 9º e o 24º lugar) e afastar qualquer risco de eliminação precoce.

Atlético de Madrid defende vaga direta

Do outro lado, a equipe comandada por Diego Simeone vive uma situação mais favorável, mas que exige atenção total. Ocupando a 8ª posição com 12 pontos — fruto de quatro vitórias e duas derrotas —, o time espanhol está no limite da zona de classificação direta para as oitavas. Um tropeço na Turquia pode custar caro e empurrar a equipe para a fase de playoffs, enquanto uma vitória pode consolidar sua presença entre os oito melhores da competição, evitando o desgaste de jogos extras.