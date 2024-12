Champions League: como seria o mata-mata se acabasse hoje a 1ª fase?

A Champions League de 2024 tem surpreendido os fãs de futebol com suas reviravoltas e performances inesperadas. A última rodada das fases de grupos deixou muitos questionando quais times avançarão com segurança para as oitavas de final e quais terão que enfrentar os playoffs da competição. O novo formato do torneio introduzido pela UEFA adicionou uma camada extra de complexidade e emoção.

Publicidade

Com os últimos jogos da fase inicial completados nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, os torcedores já podem vislumbrar um panorama inicial das equipes que garantiram um lugar direto nas oitavas de final e aquelas que disputarão os playoffs. Sobressaiu-se, até o momento, a surpreendente posição de equipes tradicionalmente fortes, como o Manchester City e o PSG, que enfrentam situações desafiadoras para avançarem.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é o formato atual da Champions League?

Neste ano, a UEFA implementou um formato no qual as 36 equipes jogam mais partidas antes de delinear quem segue para o mata-mata. Ao final desta fase, os oito primeiros colocados na classificação geral garantem uma vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes classificadas entre o nono e o vigésimo quarto lugares participam de um playoff para decidir quem mais avança.

Se a fase classificatória terminasse hoje, times como Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Real Madrid estariam competindo nos playoffs. Contrariando as expectativas, o PSG, que se encontra na vigésima quinta posição, estaria eliminado, destacando a competição acirrada que esse novo formato trouxe.

Quem já garantiu vaga nas oitavas de final?

Neste momento da competição, as seguintes equipes estariam qualificadas diretamente para as oitavas de final devido à sua forte performance:

Publicidade

Liverpool – 18 pontos

– 18 pontos Barcelona – 15 pontos

Arsenal – 13 pontos

Bayer Leverkusen – 13 pontos

Aston Villa – 13 pontos

Inter de Milão – 13 pontos

Brest – 13 pontos

Lille – 13 pontos

Essas equipes mostraram consistência e habilidade para garantir uma passagem direta, evitando assim o risco associado aos playoffs.

Quem vai encarar os playoffs da Champions League?

Os playoffs envolverão um conjunto de equipes que tiveram uma performance sólida, mas não suficiente para uma classificação direta. As equipes classificadas atualmente nos playoffs incluem:

Borussia Dortmund – 12 pontos

– 12 pontos Bayern de Munique – 12 pontos

Atlético de Madrid – 12 pontos

Milan – 12 pontos

Atalanta – 11 pontos

Juventus – 11 pontos

Benfica – 10 pontos

Monaco – 10 pontos

Sporting – 10 pontos

Feyenoord – 10 pontos

Club Brugge – 10 pontos

Real Madrid – 9 pontos

Celtic – 9 pontos

Manchester City – 8 pontos

PSV – 8 pontos

Dínamo Zagreb – 8 pontos

Como funciona o sorteio dos playoffs?

O sorteio dos playoffs na Champions League segue um formato não convencional. Ao invés de combinar diretamente as colocações adjacentes, como acontece tradicionalmente, a UEFA opta por um sorteio mais flexível. As combinações previstas são:

9º ou 10º enfrentando 23º ou 24º 11º ou 12º enfrentando 21º ou 22º 13º ou 14º enfrentando 19º ou 20º 15º ou 16º enfrentando 17º ou 18º

Neste modelo, por exemplo, o Manchester City pode acabar enfrentando o Atlético de Madrid ou o Milan, enquanto o Real Madrid pode encarar a Atalanta ou a Juventus. Este nível de incerteza garante uma fase cheia de emoções e desafios para as equipes envolvidas.

Com a continuação dos jogos, o cenário pode mudar, exigindo que as equipes mantenham um alto nível de jogo para alcançar seus objetivos na Champions League. Este novo formato oferece surpresas e muita emoção até o último minuto da competição.