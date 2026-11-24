O Bodo/Glimt bateu o Lask Linz por 1 a 0 nesta terça-feira, 24, no estádio Aspmyra, na Noruega, em partida válida pela quinta rodada da Liga dos Campeões. O confronto foi decidido nos acréscimos do segundo tempo com um gol contra de Melayro Bogarde e representou a segunda vitória da sensação norueguesa nesta edição do torneio.

Apoiado em uma formação 4-3-3, o Bodo/Glimt controlou as ações da partida desde o início, com 66% de posse de bola e 801 passes trocados contra apenas 408 do adversário. Apesar do volume de jogo, o Bodo encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Lask, que se defendeu em um esquema 5-3-2 e cometeu 14 faltas ao longo do duelo.

Os donos da casa finalizaram nove vezes, sendo duas no alvo, enquanto os visitantes arriscaram cinco chutes, mas nenhum na direção do goleiro Nikita Haikin. Quando o empate sem gols parecia definido, as substituições fizeram a diferença. Aos 29 minutos da etapa final, Andreas Helmersen entrou na vaga de Ola Brynhildsen. Já nos acréscimos, o atacante aproveitou a assistência de Fredrik Bjorkan e provocou o gol contra de Bogarde.

Com o resultado, o Bodo/Glimt soma agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos cinco jogos da fase da liga, com sete pontos. O Lask parou em seis.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League na quarta-feira, 9 de dezembro. O Bodo/Glimt visita o Lens, enquanto o Lask recebe o Fenerbahçe.