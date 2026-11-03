O Lask Linz não tomou conhecimento do Slovan Bratislava e venceu por 4 a 0 na tarde desta terça-feira, 03, na Raiffeisen Arena, em Linz. Em partida válida pela quarta rodada da fase da liga da Liga dos Campeões, os donos da casa construíram o placar com facilidade, marcando três vezes ainda no primeiro tempo e controlando as ações ofensivas do início ao fim.

Domínio austríaco e vantagem rápida

Atuando no esquema 3-5-2, o Lask impôs seu ritmo desde o apito inicial. A superioridade se refletiu nos números finais da partida, com os mandantes registrando 60% de posse de bola e 29 finalizações totais, contra apenas sete do adversário. O placar foi aberto aos 19 minutos, quando Kasper Jorgensen marcou após assistência de Moses Usor.

O Slovan Bratislava, treinado por Yaya Touré, teve dificuldades para conter o volume de jogo adversário e cometeu mais faltas (nove contra três do Lask), recebendo dois cartões amarelos ainda na etapa inicial. Aos 37 minutos, o Lask ampliou a vantagem com mais um gol de Jorgensen. Pouco antes do intervalo, aos 44, Robert Ljubicic fez o terceiro.

Na volta para o segundo tempo, o cenário não mudou. Logo aos três minutos, Samuel Adeniran marcou o quarto gol do Lask, aproveitando o passe de Sascha Horvath. Com a larga vantagem no marcador, os donos da casa administraram o resultado, trocando 544 passes ao longo do confronto contra 368 da equipe visitante.

O Lask chega a seis pontos em quatro jogos pela Liga dos Campeões, enquanto o Slovan Bratislava, na lanterna da fase da liga, continua zerado. Os austríacos voltam a campo pela competição na terça-feira, 24 de novembro, contra o Bodo/Glimt. No mesmo dia, o Bratislava recebe o Betis.