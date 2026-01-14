José Mourinho é mundialmente reconhecido por seus “jogos mentais” e táticas psicológicas. No entanto, uma história revelada por Damien Duff mostra que o técnico português era capaz de enganar até mesmo seus atletas de confiança para garantir uma vantagem tática. O episódio ocorreu durante a primeira passagem do treinador pelo Chelsea, antes de um confronto crucial contra o Barcelona.

Em entrevista à Four Four Two, o ex-jogador irlandês detalhou como o comandante orquestrou um “blefe duplo” para confundir a preparação do adversário nas oitavas de final da Champions League da temporada de 2004/05, criando uma narrativa de que Duff estaria fora da partida, quando, na verdade, ele seria titular.

A estratégia do silêncio

Segundo Duff, a preparação para o duelo decisivo envolveu uma ordem direta e incomum: não treinar. O objetivo de Mourinho era fazer com que a imprensa e os olheiros do time catalão acreditassem que o jogador estava lesionado ou fora dos planos para o jogo.

“Mourinho me disse: ‘Não treine, você vai jogar, mas eu vou anunciar um time diferente’. Ele queria que o Barcelona pensasse que eu não estaria em campo”, explicou Duff. A tática visava desestabilizar o plano de jogo de Frank Rijkaard, técnico do Barça na época, forçando-o a preparar sua defesa para um cenário sem a velocidade do irlandês pelas pontas.

Enganando o próprio jogador

O que tornou a história memorável, no entanto, foi a capacidade de atuação de Mourinho. Embora tivesse avisado o atleta sobre o plano, o treinador manteve a farsa com tanta convicção durante a semana que o próprio Duff começou a duvidar se realmente entraria em campo.

“Ele me fez acreditar que eu não jogaria até o momento em que anunciou o time no vestiário. Ele me enganou também!”, revelou o ex-jogador. Essa incerteza plantada na mente do atacante serviu, paradoxalmente, para mantê-lo em estado de alerta máximo. Quando a escalação oficial foi revelada minutos antes do aquecimento, a surpresa foi geral.

A estratégia surtiu efeito imediato. O Chelsea entrou em campo com uma intensidade avassaladora em Stamford Bridge, abrindo 3 a 0 em menos de 20 minutos — com um dos gols marcados justamente por Duff. O time inglês venceu a partida por 4 a 2 e garantiu a classificação, provando que os jogos mentais de Mourinho funcionaram dentro e fora das quatro linhas.