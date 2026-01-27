Nesta quarta-feira (28), o Barcelona recebe o Copenhagen no Spotify Camp Nou para um confronto decisivo válido pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida, que coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela, tem início previsto para as 17h (horário de Brasília).

Barça de olho no G-8

Sob o comando do técnico Hansi Flick, o time catalão entra em campo com a missão de garantir uma vaga direta nas oitavas de final. Atualmente na 9ª colocação com 13 pontos — somando quatro vitórias, um empate e duas derrotas —, o Barcelona está no limite da zona de classificação automática. Jogando em casa, a equipe precisa dos três pontos para tentar ultrapassar os adversários diretos e evitar a fase de playoffs, consolidando sua posição entre os melhores do continente.

Tudo ou nada para o Copenhagen

A situação dos visitantes é delicada. A equipe treinada por Jacob Neestrup ocupa a 26ª posição na tabela, com apenas 8 pontos (duas vitórias, dois empates e três derrotas). Neste cenário, o clube dinamarquês estaria eliminado da competição. Para sonhar com uma vaga na repescagem (que contempla os times entre a 9ª e a 24ª posição), o Copenhagen precisa vencer o poderoso rival na Espanha e torcer por uma combinação de resultados favoráveis nos outros jogos da rodada.

Onde assistir a Barcelona x Copenhagen

O cenário está montado para uma noite decisiva na Catalunha. Enquanto os donos da casa devem impor seu ritmo de posse de bola e pressão ofensiva, os dinamarqueses terão que se expor em busca do resultado, o que promete um jogo aberto. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através do serviço de streaming Hbo Max.