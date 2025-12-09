Em uma noite onde o ataque estelar teve dificuldades, coube a um defensor decidir o destino do Barcelona. Com dois gols de cabeça do francês Jules Koundé no início do segundo tempo, o time catalão venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, nesta terça-feira, 9, no Spotify Camp Nou. A partida, válida pela 6ª rodada da UEFA Champions League, marcou a recuperação do Barça, que vinha de duas rodadas sem vencer e precisava do resultado para subir na tabela de classificação.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Susto inicial e velocidade alemã

O primeiro tempo foi marcado pela dificuldade do Barcelona em transformar a posse de bola em chances claras e pela eficiência do contra-ataque alemão. Apesar de controlar as ações territoriais, o time da casa viu o Frankfurt ser letal aos 21 minutos. Em uma escapada rápida puxada por Brown, Ansgar Knauff ganhou na velocidade da defesa e tocou na saída de Joan García para abrir o placar.

O Barcelona tentou responder imediatamente, mas esbarrou na falta de precisão e na arbitragem. Lewandowski chegou a balançar as redes após passe de Raphinha, mas o lance foi anulado por impedimento, decisão confirmada pelo VAR. O goleiro Zetterer também trabalhou bem, especialmente em um chute perigoso de Gerard Martín, garantindo a vantagem dos visitantes até o intervalo. O Frankfurt ainda assustou nos acréscimos, com Skhiri acertando um chute forte rente ao travessão.

O improvável artilheiro decide

A história do jogo mudou completamente no intervalo, com a entrada de Rashford no lugar de Fermín López. A postura mais agressiva surtiu efeito imediato. Aos 5 minutos da etapa final, Rashford cruzou da esquerda e Koundé, aparecendo como elemento surpresa na área, cabeceou para empatar.

O jogo ganhou contornos dramáticos logo na sequência. O Frankfurt quase retomou a liderança quando Chaibi acertou o travessão de Joan García. O castigo para os alemães foi instantâneo: um minuto depois, aos 8, Lamine Yamal levantou a bola na área e novamente Koundé, livre de marcação, cabeceou no canto direito para virar o jogo. Foi o primeiro gol do defensor na competição, quebrando um jejum pessoal que durava desde setembro.

Controle e alívio na tabela

Com a vantagem no placar, o Barcelona passou a administrar o resultado, embora tenha criado chances para ampliar com Ferran Torres e Raphinha. O Frankfurt tentou reagir com alterações, mas a defesa catalã, liderada pelo próprio herói da noite, conseguiu segurar o ímpeto adversário.