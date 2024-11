AO VIVO: Real Madrid x Milan pela Champions League

Real Madrid e Milan se enfrentam nesta terça-feira, 5, em compromisso pela 4ª rodada da Champions League. Dentro do Santiago Bernabéu, e com Vini Jr. fazendo dupla com Mbappé, a equipe espanhola tenta embalar na competição, enquanto os italianos ainda buscam a segunda vitória na competição. A bola rola às 17h (de Brasília).

Os lances de Real Madrid x Milan pela Champions: