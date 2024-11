Monaco leva virada do Benfica, mas mantém posição no G8 da Champions

Na tarde desta quarta-feira, no estádio Louis II em Mônaco, o Benfica saiu vitorioso contra o Mônaco com um placar apertado de 3 a 2, durante a 5ª rodada da renomada Champions League. Com gols importantes de Pavlidis, Arthur Cabral e Amdouni, a equipe portuguesa conquistou sua terceira vitória na competição. Enquanto isso, o Mônaco, com gols de Ben Seguir e Magassa, viu sua invencibilidade ser quebrada em casa.

Esta vitória impulsionou o Benfica na tabela, elevando o time à 14ª posição com nove pontos. O Mônaco, por outro lado, permanece na 8ª colocação com 10 pontos. As duas equipes agora se concentram nos próximos desafios na competição europeia.

Destaques do Duelo entre Mônaco e Benfica

O jogo foi uma sequência emocionante que prendeu a atenção dos torcedores. O Mônaco começou bem, abrindo o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com Ben Seguir. No entanto, o Benfica rapidamente retomou o controle, principalmente com o atacante Pavlidis, que empatou o jogo logo aos três minutos do segundo tempo, após um erro da defesa do Mônaco.

Consolidação da Vitória do Benfica

O confronto seguiu em ritmo acelerado, com Magassa renovando as esperanças do Mônaco ao marcar aos 22 minutos do segundo tempo. Mas o Benfica rapidamente respondeu. Arthur Cabral empatou novamente aos 40 minutos com um cabeceio certeiro. Dois minutos depois, Amdouni virou o jogo para o Benfica com um gol decisivo, garantindo a vitória dos visitantes.

Expectativas para os Próximos Jogos da Champions League

Com esses resultados, que alteram as perspectivas de ambas as equipes na competição, o Mônaco se prepara para enfrentar o Arsenal em Londres no dia 11 de dezembro. No mesmo dia, o Benfica jogará contra o Bologna no estádio da Luz, em Lisboa. Esses jogos podem determinar o futuro de ambas as equipes na Champions League.

O estádio foi palco de uma competição dramática e intensa, demonstrando a determinação e habilidade de Mônaco e Benfica. Os torcedores podem esperar mais atuações empolgantes nos próximos jogos desta competição europeia cheia de surpresas.

Monaco x Benfica minuto a minuto

