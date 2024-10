Benfica é surpreendido, perde para Feyenoord e conhece primeira derrota

Na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica foi surpreendido pelo Feyenoord e perdeu em casa por 3 a 1. Depois de uma vitória convincente contra o Atlético de Madrid, a equipe portuguesa não conseguiu manter o desempenho contra os holandeses, que dominaram a primeira etapa com gols de Ueda e Milambo, construindo uma vantagem que o Benfica não conseguiu reverter na segunda metade.

O revés foi decepcionante para os torcedores do Benfica, que aguardavam por mais um triunfo. Bruno Lage, mantendo a mesma formação vencedora do jogo anterior, viu sua estratégia neutralizada por um adversário que sabia explorar as falhas defensivas de sua equipe de forma eficaz.

Estratégia do Feyenoord Desestabiliza o Benfica

Desde os primeiros minutos, o Feyenoord se mostrou organizado, tirando proveito de falhas defensivas do Benfica. Com um jogo direto e eficiente, os neerlandeses abriram o marcador aos 12 minutos com Ueda. O segundo gol, marcado por Milambo antes do intervalo, intensificou a pressão sobre o time português, que não conseguiu responder à altura, mesmo após a anulação de um gol do Feyenoord pelo VAR.

Pontos de Melhoria para o Benfica

Na segunda etapa, o Benfica apresentou melhorias. Bruno Lage não alterou imediatamente a equipe, mas ajustou a abordagem tática, permitindo ao time um controle maior do jogo. Carreras, que teve dificuldades na primeira metade, se destacou ao lado de Otamendi na defesa. As substituições, incluindo Amdouni e Beste, trouxeram uma nova energia ao campo, resultando no gol de Aktürkoglu, que reacendeu a esperança de um empate.

O Impacto da Derrota e Perspectivas Futuras

Apesar da determinação do Benfica em busca do empate, a defesa sólida do Feyenoord foi eficaz em conter os ataques. No final, o esforço espanhol não foi suficiente e Milambo selou a vitória nos acréscimos. Essa é a primeira derrota de Bruno Lage à frente do Benfica em seu retorno. A competição da Liga dos Campeões exige excelência e concede poucas margens para erro. O Benfica precisará revisar suas estratégias, melhorar a coesão defensiva e maximizar suas chances ofensivas nas partidas seguintes para seguir adiante com sucesso.

