O atacante brasileiro Antony treinou normalmente nesta segunda-feira, 12, e não teve lesão constatada pelo Betis. Com a evolução positiva do seu quadro físico, o jogador está à disposição para a sequência de jogos da equipe nesta temporada, segundo informações divulgadas pelo jornal Mundo Deportivo.

O atleta acusou pequenos incômodos musculares após a partida contra o Osasuna no último domingo. Na ocasião, o camisa 7 já havia iniciado o confronto no banco de reservas como medida de precaução médica, em decorrência de um problema anterior no tornozelo sofrido diante do Deportivo La Coruña.

Para preservar o atleta e evitar agravamento físico, o técnico Manuel Pellegrini realizou um controle criterioso de minutagem, acionando-o apenas na etapa final do último compromisso. O planejamento surtiu efeito: nos trabalhos mais recentes, Antony realizou todas as atividades integradas com o restante do elenco alviverde sem restrições médicas.

Desta maneira, o atacante vira opção para o duelo contra o Porto nesta quarta-feira, 14, válido pela fase da liga da Liga dos Campeões. Três dias depois, no sábado, a equipe terá pela frente o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. As duas partidas serão realizadas no estádio La Cartuja, em Sevilha.